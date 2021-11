Découvrez les nouvelles tendances des dépenses professionnelles

Une récupération terrestre plus forte que dans les airs (en 2021 contreen 2020) (en 2021 contreen 2020)Ceci explique la croissance lente connue pas les voyages internationaux. Et pour cause la réduction des effectifs des compagnies aériennes et de la diminution radicale de leurs vols, Les voyageurs d'affaires devaient passer beaucoup de temps en transit à attendre leur correspondance : ce qui mettait leur sécurité en péril et coutait encore plus pour l’entreprise. En outre, moins de vols signifie moins de sièges, ce qui a conduit les voyages en avion à devenir plus coûteux en raison de la disponibilité limitée.Un virage important vers les transports civils (automobiles, motos) :Dans cette même logique, le pourcentage d'utilisation des motos et scooters post-confinement s’élève à +. Les données montrent une augmentation des forfaits kilométriques (+ 25 % en 2021 contre 25 % en 2020) et une augmentation de la distance parcourue (+ 7 % en 2021 contre 35 % en 2020), et du péage frais (+ 41 % en 2020) % en 2021, 46 % en 2020).Evolution des voitures de location courte durée en 2021 :Alors que les pays continuent de lutter contre la pandémie, la location de voitures suscite l'intérêt car elle évite aux voyageurs la foule et les risques des voyages en avion. Le fait de savoir que la voiture est propre, parfaitement aseptisée et qu'elle leur appartient pour quelques jours rassure les voyageurs d'affaires. Il s'agit d'un changement de paradigme par rapport à la préférence antérieure des voyageurs pour les applications de covoiturage.