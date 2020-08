Delta Air Lines : le blocage des sièges intermédiaires prolongé jusqu'en janvier 2021

Pour rappel, pour les voyages avant le 31 octobre, Delta limite le nombre de passagers à bord de tous les avions - avec ou sans sièges intermédiaires, ainsi que la cabine de première classe à la moitié de la capacité afin d’assurer plus d’espace entre les passagers.



De plus, la compagnie bloque une allée de sièges sur les avions sans sièges intermédiaires. Sur les trajets où les avions de la compagnie aérienne commencent à se remplir, Delta continuera d’augmenter le nombre d’avions de plus grande taille ou d’ajouter d’autres vols.



La cabine Delta One sur les gros-porteurs, qui est conçue avec plus d’espace et d’intimité, sera proposée à pleine capacité à compter du 1er octobre.



Les voyageurs peuvent vérifier leurs sélections de sièges à tout moment avant le départ dans My Trips sur delta.com ou dans l’application Fly Delta.