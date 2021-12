Appli mobile TourMaG



Déplacements professionnels : les voyageurs plus que jamais prêts à "reprendre la route" Résultats de la 4e vague de l’Observatoire des Déplacements Professionnels en France et à l’Etranger

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

Les résultats de la 4e vague de l’Observatoire des Déplacements Professionnels en France et à l’Etranger ont été dévoilés. "Assez réconfortants pour l’industrie" et montrant "l’attachement des voyageurs d’affaires aux déplacements professionnels", ils ne tiennent pas compte de l’impact du variant Omicron, apparu juste après le recueil des données. Quatre tendances majeures se dessinent...

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 16 Décembre 2021

la quatrième vague de l’Observatoire des Déplacements Professionnels en France et à l’Etranger réalisée pour AXA Partners, Les Entreprises du Voyage et le Groupe ACCOR.



Des résultats " assez réconfortants pour l’industrie " et qui montrent " l’attachement des voyageurs d’affaires aux déplacements professionnels ", indique un communiqué, sans pour autant préjuger de l’impact du variant Omicron apparu juste après le recueil des données de cette quatrième vague.



Alors, quelle grandes tendances se dessinent ?



Tout d'abord, une reprise du marché domestique et en Europe qui se confirme, près de deux ans après l’apparition du Covid et près d’un an après les premières vaccinations. Une reprise



" A date, seulement 33% des entreprises ont totalement interdit ou partiellement gelé les déplacements en France (vs 69% en moyenne sur les 3 premières vagues) et 54% font de même pour les déplacements à l’international (vs 85% en moyenne sur les 3 premières vagues) ", précisent OpinionWay et Corporate Mobilities dans un communiqué.



A noter que les rendez-vous clients ou prospects restent la priorité tandis que les salons, les incentives, les réunions intra-entreprises ou les fournisseurs ne bénéficient pas de la même reprise.



Conséquence logique de cette reprise des déplacements : le recours aux outils de visio-conférence, même s’il demeure fortement usité (64%), diminue sensiblement par rapport à juin (-12 points). OpinionWay et Corporate Mobilities ont dévoilé, le 14 décembre dernier, les résultats deréalisée pour AXA Partners, Les Entreprises du Voyage et le Groupe ACCOR.Des résultats "" et qui montrent "", indique un communiqué, sans pour autant préjuger deapparu juste après le recueil des données de cette quatrième vague.Alors, quelle grandes tendances se dessinent ?Tout d'abord,, près de deux ans après l’apparition du Covid et près d’un an après les premières vaccinations. Une reprise déjà observée en juin 2021. ", précisent OpinionWay et Corporate Mobilities dans un communiqué.A noter que les rendez-vous clients ou prospects restent la priorité tandis que les salons, les incentives, les réunions intra-entreprises ou les fournisseurs ne bénéficient pas de la même reprise.Conséquence logique de cette reprise des déplacements : le recours aux outils de visio-conférence, même s’il demeure fortement usité (64%), diminue sensiblement par rapport à juin (-12 points).

Vers un déplacement professionnel « raisonnable » ? Seconde tendance majeure, les voyageurs sont plus que jamais prêts à « reprendre la route ».



" Rassurés par les mesures mises en place par les professionnels du déplacement et de l’hébergement, les voyageurs professionnels semblent motivés pour reprendre leurs déplacements et leurs rencontres en face à face.



Ils sont convaincus de la nécessité d’un contact en présentiel pour créer confiance et une relation étroite avec les clients / prospects ", ajoute le communiqué.



L'Observatoire note aussi une cristallisation de certaines pratiques :



- 78% des salariés sont convaincus que la pandémie va déboucher sur une pérennisation d’une plus grande autonomie laissée aux salariés dans leurs déplacements ;



- 73% pensent de même vis-à-vis du recours plus intensif au télétravail et à la visio-conférence ;



- enfin, 72% estiment que la pandémie va déboucher sur la mise en place de listes de fournisseurs garants de déplacements respectant les règles sanitaires mais aussi garants de déplacements éco-responsables (73%).



Enfin, l'Observatoire souligne que les voyageurs professionnels, notamment les femmes, semblent « ouverts » à repenser le voyage professionnel de demain.



Ce dernier devra être pensé à l’aune d’une nouvelle organisation de travail, des enjeux sanitaires toujours prégnants, de rentabilité et de productivité mais aussi, et dans une moindre mesure, de l’impact environnemental des déplacements.



En effet, les voyageurs professionnels sont très attachés à la préservation de leur équilibre de vie professionnelle et personnelle (87% des voyageurs considèrent cet équilibre comme important).

Lu 476 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Aviation d'affaires : l'ACJ TwoTwenty a effectué son 1er vol Paris CDG : Oman Air signe un partenariat avec le salon Paul Maxence