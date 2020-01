Désormais 20 Bravo Club ouverts à la vente

Depuis maintenant 3 ans, Bravo Club ne cesse d’enrichir son offre en club de vacances. Avec encore 4 nouveautés cet été, le nombre total de Bravo Club est désormais porté à 20 auxquels s’ajoutent des combinés sur la Thaïlande, le Vietnam et Oman. Et avec des départs depuis 20 villes en France et pays limitrophes, l’offre du tour opérateur est de plus en plus complète.

Rédigé par Alpitour France le Lundi 20 Janvier 2020



Bravo Club, Vivez l’Esprit Village Dans les Bravo club, un soin particulier est mis en place pour proposer un « Esprit Village ».



« L’esprit Village » c’est offrir de la proximité et de la convivialité à nos vacanciers.



Grace à des Clubs à taille humaine, à la formation et à l’implication des équipes d’animation, à la présence permanente d’un délégué Bravo Club, vous vous sentirez tout de suite à l’aise, reconnus.



Vous « prendrez vos marques » rapidement pour passer des vacances sans stress.

Les Bravo Club , c’est l’anti Resort .. C’est tellement agréable d’avoir tout à portée de main !



Bienvenue chez vous, « L’esprit Village » des Bravo Club vous assure des bonnes vacances et des belles rencontres.







4 nouveautés cet été pour 20 Bravo Club au total 4 Bravo Club moyen-courrier vont ouvrir leurs portes dès cet été 2020 :

• Minorque - Bravo Club Menorca

• Majorque – Bravo Club Alcudia

• Sardaigne – Bravo Club Licucutti

• Crète – Bravo Club Istron Bay



Ces 4 nouveautés viennent renforcer un catalogue de destination déjà très complet :

• Espagne – Costa Del Sol

• Baléares – Majorque / Minorque

• Italie – Sicile / Sardaigne

• Oman – Sifah / Salalah

• Tunisie – Djerba

• Maroc – Agadir

• Cap Vert – Sal

• Cuba – La Havane

• République Dominicaine - Juan Dolio

• Mexique – Tulum

• Grèce

• Crète

• Nosy Be

• Zanzibar

• Vietnam

• Thaïlande



Toutes ces destinations sont accessibles depuis 20 villes de départ.



Contacts

E-mail commercial :

E-mail groupe :

Site professionnel :

Réservation : 0820 85 0000
E-mail commercial : commercial@alpitour.fr
E-mail groupe : groupes@alpitour.fr
Site professionnel : https://pro.bravoclub.com
Collection de voyages 2020 : Brochures en ligne

