Destination Sainte-Maxime À vivre intensément toute l’année

Sainte-Maxime Tourisme est un organisme de promotion touristique. La destination Sainte-Maxime est une station balnéaire familiale privilégiée de la Côte d’Azur avec ses 11 kilomètres de rivage méditerranéen. Havre de quiétude entre terre, mer et Provence, Sainte-Maxime invite à savourer des moments que l’on voudrait éternels.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins, ses spiritueux et ses espaces naturels préservés.



Sainte-Maxime est une destination familiale privilégiée de la Côte d’Azur avec ses 11 kilomètres de rivage méditerranéen où les activités nautiques se dénombrent à l’infini. La Route du Mimosa est typiquement le symbole de cette Côte d’Azur hivernale entre bleu azur et jaune soleil…



Terre de Provence

L’authenticité de la Provence s’y dégage à travers ses maisons aux vieilles tuiles, son marché typique garni de produits du terroir, ses ruelles commerçantes, son patrimoine architectural, ses fêtes traditionnelles et son art de vivre.



Une ville à vivre intensément toute l’année

Sainte-Maxime se vit, se découvre et se parcoure au fil des quatre saisons. Parce que Sainte-Maxime a su se réinventer en offrant une ambiance festive et conviviale.



Sainte-Maxime, une destination d’excellence

Destination réputée depuis 1922 avec l’obtention du classement en « Station climatique », la ville n’a de cesse d’améliorer son offre touristique et son sens de l’accueil. En 2011, la destination a obtenu la dénomination « Station classée de Tourisme », reconnaissance nationale d’une politique d’excellence. Et plus que jamais, les différents acteurs touristiques s’inscrivent dans cette dynamique avec en point d’orgue la recherche de l’excellence.







HÉBERGEMENT

Seul, en couple ou en famille, vous trouverez toujours la solution idéale pour profiter d’un séjour inoubliable à Sainte-Maxime.

Un hôtel de charme pieds dans l’eau, une chambre d’hôtes en pleine campagne, une villa dominant la mer, un appartement à deux pas de la plage, une location de vacances ou pourquoi pas la formule village vacances avec club enfants... Vous n’aurez que l’embarras du choix !

RESTAURATION

Du snack au restaurant raffiné repéré dans les pages d’un guide gastronomique, Sainte-Maxime offre un éventail d’établissements à même de satisfaire tous les goûts et toutes les envies.

En restaurant de plage, restaurant traditionnel, brasserie, pizzeria ou crêperie, attablez-vous en famille ou en couple pour goûter à toutes les cuisines.

De la Chine à l’Italie pour finir bien sûr en France et en Provence : c’est à un tour du monde des saveurs que vous vous livrerez.

SHOPPING ET LOISIRS

Pour les petits et les grands, Sainte-Maxime a tout un panel d’activités de loisirs et de shopping pour vous séduire que ce soit en bord de mer, en pleine nature ou au cœur de la ville. Séjour sportif, zen, en famille, en amoureux ou entre amis, amusez-vous selon vos envies et partagez des moments de bonheur !

En couple

En famille

En solo

Activités nautiques / Excursions en mer

Architecture

Attractions

Casino de jeux

Concerts

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Equitation

Gastronomie

Golf

Marchés provençaux / Produits du terroir

Œnologie

Parc aquatique

Petit train

Plongée

Snorkeling

Sport / Parcours accrobranche





Les Balades Natures

Les Balades nature accompagnés par un guide naturaliste sont l’occasion de partir à la découverte du patrimoine naturel. Une occasion unique de découvrir la Provence à travers le Massif des Maures ou le littoral méditerranéen.



• La Chasse au trésor

Labélisée Famille Plus, Sainte-Maxime vous propose une chasse au trésor à travers à vieille-ville. Pour un moment d’échange et de complicité en famille tout en découvrant les traditions et les sites emblématiques de la destination.



• Les marchés provençaux fleurent bon la Provence

Horaires : 09h à 12h30 et 14h à 18h30

Jours d'ouverture : 7 jours/7

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Italien



Vos contacts :

Office de Tourisme de Sainte-Maxime

contact@sainte-maxime.com

Tel : +33 (0)826 20 83 83 (0.18€/min.)



Adresse postale : 1, promenade Aymeric Simon-Lorière - 83120 Sainte-Maxime



Site web : www.sainte-maxime.com



