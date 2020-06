Beyond The Wine Excursions oenotouristiques – Initiations à la dégustation à domicile – Golfe de Saint-Tropez

Beyond The Wine est une agence réceptive spécialisée dans l’oenotourisme et basée dans le Var et plus précisément dans le Golfe de Saint-Tropez. Nous vous proposons des circuits partagés ou privés, sur mesure, adaptés à vos attentes à la découverte des domaines viticoles de notre AOC Côtes de Provence. Vous parcourrez des routes mythiques à quelques kilomètres de la plage de Pampelonne ou du village de Saint-Tropez avec une professionnelle et une passionnée qui saura vous guider ! Nous proposons également des initiations à l’œnologie à domicile pour les particuliers et les entreprises.

A travers nos séjours, nous souhaitons partager et faire vivre à nos clients notre passion pour notre région, sa culture, sa gastronomie, ses vins et ses espaces naturels préservés.



Dénomination :

SASU W&S Lodging



Date de création :

2018



Garantie :

APST



Immatriculation :

ATOUT France IM 083190009 et est membre de l’Association Professionnelle de Solidarité -Travel





Ce nom Beyond The Wine (Au-delà du vin) évoque le fait que le vin est avant tout un mélange d’histoire(s), de rencontres, de découvertes, de partage que je souhaite proposer à mes clients lors de leur venue ici. Ancienne professionnelle du tourisme, j’ai énormément voyagé dans un cadre professionnel et personnel et ai eu la chance de goûter de nombreux vins de par le monde. Il y a 9 ans, j’ai rejoint un groupe de copains dans le Luberon pour créer de toute pièce le Domaine Orgâmic et le temps faisant il était devenu naturel pour moi de me tourner vers l’oenotourisme. J’ai donc créé ma société Beyond The Wine en arrivant dans le Var, département où je vis maintenant depuis 3 ans, société spécialisée dans l’oenotourisme du Golfe de Saint-Tropez.Ce nom Beyond The Wine (Au-delà du vin) évoque le fait que le vin est avant

Château Minuty, Cru Classé, en bord de mer, à cheval dans la plaine des Maures ! Et si vous préférez rester chez vous, je propose également des initiations à la dégustation dans le Golfe de Saint-Tropez sur le thème du rosé de Provence (mais pas que).

Ces circuits et initiations sont possibles pour les particuliers ainsi que pour les professionnels et sont également disponibles sous forme de cartes cadeau. Le Golfe de Saint-Tropez ne se résume pas uniquement à son village, à ses plages et à Brigitte Bardot même si tous ces aspects sont essentiels à notre identité ! Le Golfe de Saint-Tropez c’est aussi une trentaine de producteurs allant des Crus Classés aux vignerons les plus exclusifs que je vous propose de découvrir en 2CV, en méhari, à la demi-journée, à la journée, lors d’un séjour chez le vigneron avec mon partenaire Wine&Spirit Lodging le site de l’hébergement chez le vigneron, avec un cours de cuisine au, en bord de mer,dans la plaine des Maures ! Et si vous préférez rester chez vous, je propose également des initiations à la dégustation dans le Golfe de Saint-TropezCes circuits et initiations sont possibles pour les particuliers ainsi que pour les professionnels et sont également disponibles sous forme de cartes cadeau.



• 100% personnalisé : activités et hébergements seront toujours adaptés selon vos besoins.



• Expertise locale : Amoureuse de notre région, je sélectionne pour vous le meilleur.



• Expertise du vin : vigneronne associée et diplômée du WSET niveau 3. Membre du réseau My Local Wine Guide, un réseau de guides passionnés, locaux et experts de leur région viticole en France.





• Éco-responsable : je m’engage à travailler avec des acteurs locaux dans les tours



• Co-créez votre séjour : nous créons ensemble votre séjour, à partir de vos goûts et envies.



• Voyagez tranquille : vivez une expérience sur mesure en tout sérénité, nous nous occupons de tout.





Deuch' ou Mehari Tour

Les Gendarmes de Saint-Tropez comme si vous y étiez ! Parcourez des vignobles et des routes mythiques du Var et du Golfe de Saint-Tropez avec Clotilde (une des 2CV) ou en Méhari ! Circuit possible à la demi-journée ou à la journée (incluant le pique nique vigneron). A partir de 120€/personne la ½ journée.

Food&Wine Tour

Visite et dégustation de vin au célèbre Château Minuty, appartenant à la famille Matton. Visite du domaine, cours de cuisine et déjeuner au Château. 129€/personne

Possibilité également de dormir à la Bastide de Verez, propriété de la famille Matton en supplément.

Far West Tour

Idéal pour les familles, ce tour se passe dans la plaine des Maures. Balade dans les vignes à cheval, déjeuner dans un ranch et dégustation de vin au domaine. 150€/personne

Jours d'ouverture : Tous les jours

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Sonia FERCHAUD

Gérante, Guide

contact@beyondthewine.fr

Mobile : +33 (0)6 32 44 72 35



Adresse postale : BP45 – 83420 LA CROIX VALMER



Site web : https://beyondthewine.fr



