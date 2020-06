CAMP 4 En petits groupes dans une nature immense avec les moniteurs de CAMP 4 !

Canyoning, Via Cordata, Escalade dans le Var et en Région Sud.

CAMP4 c’est avant tout une histoire de passion partagée et de bons moments passés avec vous dans des sites naturels qu’on n’oublie pas.

Réussir en équipe sur la via cordata du Dramont dans les calanques de l’Estérel ou sauter dans les vasques claires d'un canyon de l’arrière pays Varois ? Etre ensemble et voir plus loin, même depuis un petit sommet, c'est ce qui fait le sel des belles journées.



Dénomination :

CAMP4, l'aventure verticale



Date de création :

2001



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM083170006



Nous sommes avant tout et depuis bientôt 20 ans des professionnels de la pleine nature. Moniteurs d'escalade et guides de canyoning. A l'origine il y a la rencontre toute simple de deux passionnés qui ont fait de leur quotidien un métier.



Pour nous, la logistique d'une journée, son timing, le choix d'un parcours adapté c'est encore aujourd'hui une nécessité mais c'est peu au regard de l'expérience partagée et du plaisir qu'on en retire.



Le format de nos activités de pleine nature reste donc de fait à taille humaine et nous l'adaptons aux contraintes du moment. Un moniteur avec 10 personnes dans des espaces ouverts c'est notre cœur de pratique, nous y avons ajouté le respect des mesures barrières actualisées par le Ministère des sports.



En région Sud, le Var est un de nos terrains de jeu favoris. Près de Saint Raphaël nous y avons conçu des activités pour se dépasser, entre roches rouges de l'Estérel et bleu des calanques. Il y a dans l'intérieur du département de petits canyons frais et ludiques où vous adorez plonger. Le long de l'Argens en Provence Verte, de belles falaises orangées sont souvent votre première expérience d'escalade ou de descente en rappel.







VIA CORDATA DES CALANQUES DU DRAMONT

Une expérience unique sur un site encore préservé



Nichée près de SAINT-RAPHAEL dans les calanques du Dramont, la via cordata est un parcours aventure naturel dans les rochers. Pour cette escalade facile en traversée que l'on fait tous en même temps, une bonne paire de baskets suffit. On s'encourage, on s'aide si besoin et petit à petit on prend de la hauteur par rapport à la mer. Si certaines sections sont verticales, on peut toujours utiliser la corde que le moniteur installe au fur et à mesure, juste pour vous.



Arrivés au sommet du dôme qui surplombe l'île d'or, vous avez le choix entre petit ou grand rappel (35 mètres quand même!) et vous pouvez même descendre à pied ;)



Un parcours modulable en temps pour les groupes (de 30 minutes à 2h00) et qui s'adresse au plus grand nombre.



10 participants au maximum par moniteur, prix public 40 euros / personne, groupes sur devis, sorties privées.



→ En savoir plus





CANYONING EN ½ JOURNEE

Gorges du loup : L'incontournable !



Le canyon du Loup est un parcours très joueur aux eaux limpides, ponctué de nombreux sauts et toboggans que l'on peut facilement contourner. Vous démarrez par deux descentes en rappel (10 m) pour terminer dans des gorges sculptées très photogéniques ! Entre les deux : Que du plaisir :)



Une activité qui conviendra particulièrement aux groupes et aux familles et qui saura contenter même les plus sportifs ! Grands sauts possibles pour les plus téméraires dans la partie finale.



8 participants au maximum par moniteur, prix public 50 euros / personne, groupes sur devis, sorties privées.



→ En savoir plus

Horaires : 09h à 19h

Jours d'ouverture : Tous les jours

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :



Renseignements et réservation : +33 (0)6 62 240 214



Erwan LE FLEM

contact@camp4.fr

Mobile : +33 (0)6 61 33 82 86



Site web : www.camp4.fr



