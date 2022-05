Documents de voyage de vos clients : comment adopter les bons outils ?

À noter que les informations de l’API sont également accessibles depuis le back office agence.

En écho à la crise sanitaire et aux questions évoquées plus haut, comment, en tant que professionnels du voyage, faire face aux changements brusques des réglementations ? Comment honorer son devoir d’information à ses clients ? Comment trouver les bonnes informations ?Visamundi propose unepour que les professionnels puissent avoir accès à un grand nombre d’informations utiles aux voyageurs et à la gestion de leur mission, notamment en ce qui concerne :- les visas- les restrictions de voyage- les vaccins et centres de vaccination- les destinations- les ambassades- les aéroports, etc.Les informations sont directement envoyées sur les outils des agents de voyage.D’autre part, l’agence Visamundi est sensible au respect des données privées de ses clients et s’engage à les traiter dans la plus grande confidentialité. Les informations des voyageurs des agences seront donc gérées de la même façon, ce qui pourra représenter un autreL’ensemble des acteurs du tourisme, aujourd’hui plus que jamais, sont amenés à travailler ensemble et à trouver les meilleures solutions pour toujours plusdans l’organisation de leur séjour et leur apporter satisfaction.