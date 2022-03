Appli mobile TourMaG



Durcissement de la flexibilité des billets d’avion : Pensez Resaneo

Envoyer à un ami Partager cet article

Les compagnies ne sont pas encore revenues aux conditions d’avant Covid, mais cela va être de plus en plus compliqué d’annuler ses billets sans frais. Une nouvelle bonne raison d’utiliser Resaneo et ses Branded Fares.

Rédigé par Resaneo le Lundi 28 Mars 2022

Les Branded fares de Resaneo pour faciliter la vente et l’après-vente La reprise du trafic aérien s’est considérablement accélérée depuis la mi-janvier. Avec cette bonne nouvelle, les compagnies adaptent leurs conditions en les durcissant et cela semble bien parti pour continuer dans ce sens.



C’est là que les Branded Fares de Resaneo prennent tout leur sens afin de simplifier la vente et la gestion de l’après-vente.



Avec les Branded Fares l’agence de voyages visualise sur une seule page les conditions du billet et propose au voyageur l'offre vraiment adaptée à ses besoins.



L'autre avantage non négligeable est qu'avec cette plus grande autonomie l'agence gagne du temps en n'ayant plus besoin de contacter nos conseillers voyages.



Enfin, ces offres permettent au vendeur de réserver des prestations additionnelles comme les bagages ou les sièges directement lors de la réservation.



Forte de toutes ces informations, l'agence est rassurée et peut jouer pleinement son rôle de conseil en donnant à ses clients des renseignements pertinents.



Concrètement si l'agence a vendu un tarif Smart et que son client la rappelle pour modifier son retour. Il suffit au vendeur de faire une nouvelle recherche du tarif Smart sur la nouvelle date et de calculer la différence de prix pour le proposer à son voyageur.



Si ce dernier donne son accord, l'agence va dans son suivi de commande pour faire une demande de modification et notre plateau lui confirmera par retour sa nouvelle réservation.



Trois gammes de prix et de services associés Classic : Un billet pour lequel les conditions de la compagnie s’appliquent.



Smart : La modification des dates à plus de 72h du départ sur la même compagnie est incluse, hors la différence tarifaire avec le nouveau billet.



VIP : Il comprend les mêmes services que le Smart avec en plus la possibilité de modifier l’itinéraire. Seule la différence tarifaire constatée sur le site de Resaneo sera appliquée.



A partir d’avril les webinaires Resaneo changent de format



Chaque nouvelle agence inscrite sur Resaneo bénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession les webinaires Resaneo sont plus utiles que jamais.



Alors lancez-vous et inscrivez-vous en cliquant



Lucien, Chargé des Webinaires Resaneo vous propose de connaître tous les secrets de Resaneo lors de sessions de 45 minutes. Il explique : « Nous organisons désormais une session par mois pour former nos agences à tous les services proposés et remonter les informations quant aux besoins des utilisateurs ».Chaquesurbénéficie automatiquement de cette formation, et celles qui sont déjà clientes peuvent, bien évidemment, participer. Avec les changements de personnel et les nouveaux entrants dans la profession les webinaires Resaneo sont plus utiles que jamais.Alors lancez-vous et inscrivez-vous en cliquant ICI

Contact Contactez-nous au 0892 49 41 41

Vous n’êtes pas encore inscrit ?



Suivez-nous :

https://fr.resaneo.com/



au 0892 49 41 41Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est par ici

Lu 165 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Asiana, la gestion ESG, les facteurs Clés de changement et d’Innovation Avec Corsair envolez-vous pour Abidjan