E-Voyages Group : "nous restons très positifs vis-à-vis du Brexit et de l'avenir"

E-Voyages fêtera ses 15 ans en 2021. Le DMC fait voyager environ 15 000 pax par an. La France reste son premier marché, suivie par l'Allemagne.



Elle est la seule agence réceptive au Royaume-Uni à avoir adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, et propose une large gamme de voyages responsables, labellisés green tourism.



L'opérateur préconise ainsi les voyages en train, en partenariat avec Eurostar.



Il est le distributeur officiel Warnerbros Studio for Harry Potter, et développe des offres aussi bien sur le sport (Tournoi des 6 Nations de rugby), des combinés musique et sport entre Liverpool et Manchester, que des offres modulables et thématiques (gourmet et vins, distilleries de gin, vignobles dans le Kent...).