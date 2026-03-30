EDV Hauts-de-France Normandie : Jean-Luc Dufrenne réélu à la présidence

À l’issue des élections, le nouveau président a rappelé les missions des EDV en région : représenter, défendre, informer et favoriser les échanges entre les acteurs du secteur.



Les administrateurs se sont également engagés à faire preuve d’assiduité et de réactivité dans le cadre de leurs fonctions. Plusieurs rendez-vous majeurs portés par la délégation régionale ont été évoqués lors de ce conseil d’administration.



Parmi eux, La Nuit du Voyage, événement annuel réunissant plus de 220 participants, agents de voyages et clients, pour valoriser la profession et ses partenaires. La quatrième édition s’est tenue le 19 mars dernier et une prochaine édition à Arras est à l’étude.



Autre temps fort : la Convention régionale annuelle, initialement prévue en juin 2026, pourrait être reportée au mois d’octobre en raison du contexte géopolitique actuel.



Les Master Class Jeunes Vendeurs, organisées en partenariat avec Normacom, devraient également être reconduites. Ce rendez-vous vise à familiariser les jeunes professionnels avec les différents producteurs et fournisseurs du secteur.



Enfin, la newsletter mensuelle de la région continue d’être diffusée auprès des 430 adhérents.