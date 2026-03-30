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EDV Hauts-de-France Normandie : Jean-Luc Dufrenne réélu à la présidence

Une nouvelle gouvernance en place


Le réseau régional des Entreprises du Voyage (EDV) Hauts-de-France Normandie a renouvelé sa gouvernance à l’issue de son conseil d’administration du 27 mars 2026. Une nouvelle équipe se met en place avec plusieurs priorités déjà identifiées pour la mandature.


Rédigé par le Lundi 30 Mars 2026 à 17:03

Jean-Luc Dufrenne rempile à la présidence des EDV Hauts-de-France Normandie, avec Marc Delannoy en tant que vice-président et Thierry Daudigny au poste de trésorier - Photo : JL Dufrenne
Jean-Luc Dufrenne rempile à la présidence des EDV Hauts-de-France Normandie, avec Marc Delannoy en tant que vice-président et Thierry Daudigny au poste de trésorier - Photo : JL Dufrenne
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Réuni le vendredi 27 mars 2026, le conseil d’administration des Entreprises du Voyage (EDV) Hauts-de-France Normandie a procédé à l’élection de ses membres et de son bureau.

Douze professionnels du secteur ont été désignés administrateurs :

- Sophie Bigot (Esprit Voyages),
- Thierry Daudigny (Travelil),
- Marc Delannoy (Génération Voyages by ACP),
- Nicolas Dequeant (Septentrion Tours),
- Karim Desouky (Vacances Elite),
- Jean-Luc Dufrenne (Medusa Voyages),
- Abou Fall (A-Bou du Monde),
- Anne-Sophie Lecarpentier (Perier Voyages),
- Christine Leguillette (Voyages Delannoy-Jumez),
- Valérie Leroulley (Maclassevoyage),
- Alain Leviel (Océane Voyages)
- Laurent Mazars (Hangard Voyages).

Le bureau a, dans la foulée, été constitué avec Jean-Luc Dufrenne à la présidence, Marc Delannoy en tant que vice-président et Thierry Daudigny au poste de trésorier.

Le secrétariat régional est assuré par Fabien Saey.

Représenter et défendre la profession en région

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À l’issue des élections, le nouveau président a rappelé les missions des EDV en région : représenter, défendre, informer et favoriser les échanges entre les acteurs du secteur.

Les administrateurs se sont également engagés à faire preuve d’assiduité et de réactivité dans le cadre de leurs fonctions. Plusieurs rendez-vous majeurs portés par la délégation régionale ont été évoqués lors de ce conseil d’administration.

Parmi eux, La Nuit du Voyage, événement annuel réunissant plus de 220 participants, agents de voyages et clients, pour valoriser la profession et ses partenaires. La quatrième édition s’est tenue le 19 mars dernier et une prochaine édition à Arras est à l’étude.

Autre temps fort : la Convention régionale annuelle, initialement prévue en juin 2026, pourrait être reportée au mois d’octobre en raison du contexte géopolitique actuel.

Les Master Class Jeunes Vendeurs, organisées en partenariat avec Normacom, devraient également être reconduites. Ce rendez-vous vise à familiariser les jeunes professionnels avec les différents producteurs et fournisseurs du secteur.

Enfin, la newsletter mensuelle de la région continue d’être diffusée auprès des 430 adhérents.

Une feuille de route tournée vers la destination France

Les administrateurs ont d’ores et déjà identifié plusieurs chantiers pour la nouvelle mandature. Un prochain conseil d’administration est prévu le 9 juin à Lille afin de préciser ces orientations.

Parmi les axes de travail, la valorisation de la "destination France" figure en tête des priorités.

En parallèle, les représentants régionaux présents au congrès annuel des EDV, organisé à Disneyland Paris du 6 au 8 mai, se réuniront une première fois à cette occasion pour amorcer leurs travaux.


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Tags : edv, jean luc dufrenne
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