EDV : Nicolas d'Hyèvres, élu président pour la région Hauts-de-France - Normandie

Le conseil d’administration des Entreprises du Voyage (EDV) Hauts-de-France - Normandie s’est réuni, ce mercredi 19 février 2020 à Lille, afin d’élire son nouveau président pour trois ans.



C’est en préambule du CA réunissant les 11 administrateurs que Nicolas d’Hyèvres, gérant de la SARL Les Mousquetaires, plus connu sous la marque Geovisions basée à Amiens, a été élu à ce poste.



Le nouveau président entend mettre en place le programme qu’il a défendu avant son élection.



Cela passera notamment par un recentrage de l’action syndicale et professionnelle des EDV au sein des trois régions, avec la mise en place d'un plan d’action "séduction" des adhérents pour les EDV, l'organisation de petits-déjeuners ou d'afterworks 100% syndicale, une sensibilisation accrue des adhérents à venir aux congrès et aux conventions ou encore le recrutement de nouveaux adhérents via l’APST, Atout France et au sein des réseaux et agences indépendantes.



Nicolas d'Hyèvres envisage également de mettre en place un accompagnement régional avec un tuteur(trice)/parrain (marraine) du CA des nouveaux adhérents.