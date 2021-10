#ET17, c’est reparti pour un tour Du 11 au 13 octobre, 850 acteurs du tourisme se rendent aux 17ème Rencontres Nationales du eTourisme afin d’échanger sur ce secteur toujours en pleine mutation. Cap sur Pau !

Après être passée entre les mailles du filet sanitaire l’année dernière avec une 16ème édition limitée à 500 participants en présentiel, l’édition 17 se déroulera de manière classique à l’habituel Palais Beaumont de Pau. L’objectif est inchangé : accompagner et orienter les gestionnaires de destination dans l'évolution de leurs métiers face aux nouvelles technologies et au numérique.

Rédigé par UNITEC le Lundi 11 Octobre 2021

Edition spéciale – les start-up a l’honneur 2021 sera l’année où les start-up seront mises à l’honneur.



UNITEC, dont le cœur de métier est l’accompagnement de start-up sur l’agglomération Bordelaise depuis plus de 30 ans, avait une réelle volonté de concilier son savoir-faire avec le monde du tourisme. Plus d’une trentaine de start-up seront ainsi présentes au Village des start-up, nouveau lieu dédié au monde de l’innovation et de la start-up dans le tourisme. Autant seront présentes comme simples participantes aux #ET17.



La plupart de ces start-up seront accompagnées par des technopoles ou incubateurs et soutenues notamment par la Région Nouvelle-Aquitaine, Provence Tourisme Innovation et l’Open Tourisme Lab. Une programmation spécifique sera proposée au sein du Village des start-up en parallèle du programme officiel.

1 journée supplémentaire Cette année, le lundi, veille des 2 jours des #ET, sera dédié aux Rencontres du Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine.



Pour soutenir l’innovation et l’expérimentation sur les territoires et faciliter la transformation numérique des professionnels, la Région met en œuvre un Tourisme Lab, animé par l'Agence de Développement et d'Innovation de Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A).



Le Tourisme Lab est un outil au service de la filière du tourisme pour proposer de nouvelles expériences, de nouveaux produits, de nouvelles organisations correspondant aux attentes des territoires et des visiteurs. Cette rencontre proposée lors des Rencontres Nationales du eTourisme, mettra en valeur les expérimentations exemplaires, les partenariats emblématiques, les réussites d’entreprises innovantes, et sera ouverte à tout public du tourisme : hébergeurs, restaurants, offices de tourisme, sites de visites, start-up, activités de loisirs, institutionnels du tourisme, technopoles, universités ...



!! BREAKING NEWS !! Le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec trois technopoles régionales (Unitec, La Rochelle Technopole et la Technopole Hélioparc) va lancer, à l’issu de cette journée, un incubateur : TIPI 535.



Cette structure d’accompagnement va être adressée à des start-up et des porteurs de projets proposant des produits et services innovants destinés au secteur du tourisme. Ce sera l’occasion de découvrir le programme d’incubation auquel pourront prétendre les 15 futurs lauréats.



Le start-up contest : 5 pitchs de start-up Start-up Contest : l’occasion de découvrir 5 pépites du secteur touristique.



AGLAE, La Bulle Verte, Solikend, Trippez, Buddibags.



Elles auront la chance de monter sur scène et de pitcher pendant 3 minutes pour défendre leur projet. 5000€ iront au vainqueur.

Côté intervention, ça bouge aussi ! LE WONDER France FESTIVAL



Pour notre plus grand plaisir les ET17 accueilleront la 2ème édition du Wonder France Festival. Ce festival de vidéos en ligne, dédié à la promotion de la destination France est ouvert aux professionnels comme aux amateurs. Pendant 1h, les participants auront le plaisir de découvrir des vidéos mettant à l’honneur le territoire français dans les thématiques paysages, art & culture, patrimoine, sports et loisirs. Parmi les membres du jury, nous retrouverons Gérald Ariano l’animateur-producteur de l’émission Bougez Vert, le magazine des sorties nature de la chaîne UshuaiaTV (Groupe TF1).



Les deux journées suivantes seront rythmées par de nombreuses interventions dont :



François Bitouzet, ex-Directeur de la Communication chez Voyages-SNCF, et de Oui.sncf revient sur le devant de la scène des ET17 avec la casquette de Directeur Général de Publicis Live. Son intervention se concentrera sur l'événementiel dans son ensemble, le MICE et le tourisme d'affaires qui ont probablement fait partie des secteurs qui ont le plus souffert durant la crise sanitaire. Quelles sont les perspectives de relance ? Quelles solutions ont été mises en œuvre pour numériser ou hybrider les événements ? L'écoresponsabilité événementielle reste-t-elle une priorité ?



Rémy Knafou, géographe français spécialiste du tourisme et professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis septembre 2008, auteur de « REINVENTER LE TOURISME : Sauver nos vacances sans détruire le monde », sera parmi nous lors de la plénière de conclusion.



Anais Devaux, Head of Travel & Mobility de TikTok France viendra nous parler des codes de TikTok, des enjeux et des stratégies liés à ce média social.



Et toujours des plénières, 28 ateliers, 66 exposants, du réseautage et de la bonne humeur.



Fun fact Les Rencontres du eTourisme sans une soirée de Gala c’est un peu comme le monde du Tourisme durable sans un Guillaume Cromer, une Telma sans Louise, un gâteau sans cerise… Cette année pas de frustration, le dancefloor pourra être enflammé !



Les Rencontres Nationales du eTourisme sont organisées par Ludovic Dublanchet, Unitec et la MONA et soutenus par La Région Nouvelle-Aquitaine, l’Agglomération de Pau, le département des Pyrénées-Atlantiques, le Crédit Agricole Aquitaine & Pyrénées Gascogne, la Banque des Territoires.



Contact

laurent-pierre@unitec.fr

Téléphone : +33 (0)6 07 25 03 20



rencontres-etourisme.fr



Laurent-Pierre GILLIARDTéléphone : +33 (0)6 07 25 03 20

