EURAM - nouveaux tarifs, nouvelle offre !

Lorsque le client franchit le pas de la porte de votre agence de voyages, il souhaite deux choses : partir en vacances avec tout ce qui se fait de mieux aujourd’hui et à des prix comparables à ce qu'il peut trouver en ligne.

Rédigé par Audrey Labarthe et Alexandre Contoux le Lundi 3 Février 2020

Concrètement, cela implique de lui fournir de beaux documents de voyages, une assistance sur place 24/7, des applications pour leur smartphone les informant de leur circuit, de leurs hébergements et même de s’assurer de la présence d’une prise USB ou d’une connexion bluetooth dans le véhicule de location.



Cette exigence oblige les fournisseurs et les voyagistes à trouver des solutions pour ne pas perdre la bataille contre le btoc.



Ces dernières années, chez EURAM, nous avons particulièrement décidé de nous focaliser sur cette problématique.

Notre département recherche et développement a alors mis en ligne la plateforme de voyage Planisto, en 2019, avec pour premier résultat, la sortie du devis et roadbook numérique totalement personnalisable.

Un petit bijou de technologie tant par ses fonctionnalités que par son design et également disponible en PDF.

D'autres projets sont en cours et feront l’objet de prochaines publications.

Comme mentionné dans notre article le mois dernier, 2020 n’a pas fini de vous surprendre…

Accédez désormais à plus de produits Concernant le prix. Nous étions conscients de pas toujours être compétitifs et que l'offre était parfois insuffisante.

C’est pourquoi, depuis deux ans, notre équipe aux produits a travaillé avec un seul objectif en tête, trouver la solution. Et c’est chose faite !

EURAM est très fière d'annoncer qu'elle vous offre désormais l'accès à plus de produits (hôtels, types de chambres, etc.) et à des prix impensables il n’y a encore pas si longtemps. Regardez et vous serez très surpris.



A titre d’exemple, quelques hôtels ajoutés récemment :



• Hotel Caza - San Francisco

• Venice on the Beach Hotel – Venice, Los Angeles

• Palihotel Melrose Avenue - Hollywood, Los Angeles

• Hotel Pepper Tree – Anaheim, Los Angeles

• Yosemite Redbud Lodge - Yosemite

• Shash Dine' EcoRetreat (Glamping) - Page

• La Lomita Ranch - San Luis Obispo

• Hyatt Place - Santa Fe

• CitizenM New York Bowery Hotel - New York

• The Wayfarer - Santa Barbara

• Hotel Azura - Santa Rosa

• Diverse boutique hotels – Savannah

Ces bonnes nouvelles s’associent à ce qu’EURAM fait déjà très bien. C’est-à-dire vous accompagner dans toutes les étapes du processus de vente.

Comment ?



• Avec plus de 150 itinéraires disponibles sur le site. Un contenu inspirationnel pour le client et un gain de temps pour vous, professionnels du voyage...



• Avec des formations toute l’année pour améliorer vos connaissances des destinations ou de notre site.



• Avec un service qui n’a plus besoin d’être présenté tellement son efficacité et sa réactivité nous aient conté chaque jour, en agence : notre support ! Toujours à vos côtés pour vous conseiller et vous aider.



• Avec le service « on-spot support », francophone et gratuit pour les prestations réservées sur le site d’EURAM. Un gage de sérénité supplémentaire pour le client et son agent.



Des atouts qui tous rassemblés font définitivement d’EURAM un incontournable du voyage à la carte.





Notre agenda Notre calendrier de formation en ligne pour février - Mars



L'Andalousie - 4 Février à 14h00



Outil de réservation EURAM – 7 Février à 14h00



Caesars Entertainment avec nelly Venturini - 6 Février à 14h00



Le Costa Rica - 13 février à 14h00



Denver, Colorado - 20 février à 14h00



La Floride - 17 mars à 14h00



Inscription :



WORKSHOP à Bordeaux ! EURAM sera présent à Toulouse en compagnie d'Air Canada pour un workshop exceptionnel le 18 février à partir de 19H00 à l’Espace de co-working HEMERA.



Sales mission Visit California : EURAM sera présent en tant que visiteur aux sales missions organisées par Visit California à Paris et Lyon les 9 & 10 mars.

Pour en savoir plus :



Contacts Vos business Development Managers en France :



audrey.labarthe@euram.eu

alexandre.contoux@euram.eu





Retrouvez-nous sur Facebook et LinkedIn pour nos conseils sur les destinations, les produits et nos formations.



Facebook EURAM FRANCE :

https://www.facebook.com/EURAMFrance/



LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/euram-france-belgique/?viewAsMember=true



Et connectez-vous dès maintenant pour (re)découvrir notre site web

