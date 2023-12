Egypte : Top of Travel vise les 2 000 pax en 2024

Meghan Chantepie, Univairmer à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines).



« Eductour très intéressant du début à la fin, qui mêlait pro et découverte de la destination à travers les visites qui seront proposées à nos clients : visites de temples, de la Vallée des Rois, croisière…. Ca nous permet de bien connaître la destination.



Je vends déjà l’Egypte, mais pas toujours avec Top of Travel. On ne pense pas forcément à eux en premier pour de l’Egypte, mais plus de l’Europe, maintenant que j’ai découvert les produits Travel Evasion à travers eux, j’y songerai !



La croisière en général et en particulier sur le Nil fonctionne très bien auprès de ma clientèle constituée à 80% de seniors. La Dahabeya est un produit qui reste cher, je pense qu’on le vendra moins.



Depuis les attaques du Hamas en Israël, en octobre dernier, J’ai toujours des demandes sur l’Egypte, moins, mais j’en ai toujours. L’Egypte a une telle histoire, qu’elle reste très demandée.



Les clients ont peur, ils nous questionnent beaucoup sur la sécurité, mais nous entendent quand on leur dit que tout va bien en Egypte.



Participer à cet éductour à cette période de l’année, deux mois après la reprise du conflit, nous permet de nous rendre compte nous-même de la situation, et de pouvoir encore mieux rassurer notre clientèle. »