Einar Örn Ólafsson, nouveau PDG de la compagnie PLAY

Il a collaboré à la gestion de nombreuses entreprises, à la fois en tant qu'investisseur, cadre et membre du conseil d'administration. " Il est président du conseil d'administration de Terra hf et était auparavant PDG de Fjarðarlax et de Skeljungur, et possède une grande expérience des marchés financiers ", indique la compagnie dans un communiqué.



Il est également titulaire d'un MBA de la NYU, Stern School of Business, obtenu en 2003, et d'une licence en ingénierie industrielle de l'université d'Islande.



" J'ai particulièrement hâte de débuter dans ce nouveau rôle. Après une excellente montée en puissance ces dernières années sous la direction de Birgir Jónsson, la compagnie se trouve aujourd'hui à un tournant décisif , a indiqué le nouveau PDG de PLAY.