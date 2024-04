PLAY atteint un taux de remplissage de 88,1 % en mars 2024

En PLAY a accueilli 142 918 passagers, marquant unepar rapport aux 86 661 passagers de mars 2023.Lede PLAY en mars 2024 a atteint 88,1 %, surpassant les 80,6 % de mars 2023 et établissant un record pour la compagnie durant la saison hivernale.Parmi les voyageurs de PLAY,. La hausse des voyageurs à destination de l'Islande indique un regain d'intérêt pour le pays, après une période de baisse due à une couverture médiatique centrée sur son activité sismique.Lede la compagnie s'est élevé à, se classant parmi les plus élevés du secteur aérien.Les, telles qu'Alicante, Lisbonne, Madrid, Barcelone et Ténérife, ont joui d'un taux de remplissage avoisinant les. Les villes européennes, dont Londres, Berlin, Paris et Copenhague, ont vu un, tandis que Dublin et Amsterdam étaient proches des 90 %.