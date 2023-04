Play : le taux de remplissage dépasse 90% vers et depuis Paris

31% des passagers PLAY en février ont voyagé depuis l'Islande, tandis que 37% ont voyagé à destination de l'Islande et 32% étaient des passagers en correspondance (VIA).



" Ce sont des tendances très encourageantes, elles renforcent nos perspectives positives et assurent nos performances pour l'année.



Toutefois, nous sommes conscients des fluctuations saisonnières de la demande dans le secteur aérien, c‘est pourquoi nous gérons notre capacité en conséquence.



La nature de notre marché est telle que les résultats financiers de l'année se décident au printemps et à l‘été (T2 et T3), tandis que l'hiver (T1 et T4) se traduit toujours par une demande plus faible et des rendements plus bas, " a expliqué le PDG de Play, Birgir Jónsson.