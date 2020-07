Emirates lance un portail pour les agents de voyages

Le portail offre également une variété de fonctionnalités, avec des outils et une assistance en libre-service, ainsi qu'une automatisation intégrée des processus commerciaux pour plus d’efficacité et de clarté, notamment quant au statut des demandes

Emirates annonce le lancement d'un portail sur-mesure pour les agents de voyages.Adapté à chaque marché et personnalisé pour chaque partenaire de la distribution, Emirates Partners Portal intervient comme un guichet unique.Il permet d'accéder à toutes les informations nécessaires sur les", ajoute la compagnie dans un communiqué.Construit selon les normes NDC/IATA, il permet d'accéder au contenu de la compagnie, en plus des mises à jour opérationnelles essentielles, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et à d'autres plateformes centrales d'Emirates telles que “Dubai Experience”.La connexion et l'inscription sont rapides et sécurisées avec les identifiants Emirates.