En mai, fais ce qu’il te plait ! En Corse ou en Sardaigne, envolez-vous au soleil avec Ollandini Voyages !

Avec sa nouvelle brochure 2022, Ollandini Voyages vous propose de nombreuses formules ! Séjours ou circuits, relaxant ou fortifiant, prêt à partir ou sur mesure, nous mettons un point d’honneur à répondre à tous vos désirs et rêves les plus fous ! Spécialiste des destinations Corse et Sardaigne, ce sont deux îles sœurs que nous avons à cœur de vous faire découvrir. Le temps est vite réchauffé, par les doux rayons du soleil de mai… Alors n’attendez plus pour réserver !



Pour feuilleter la brochure Ollandini 2022 : www.brochuresenligne.com



Rédigé par Ollandini Voyages le Lundi 2 Mai 2022

Vente flash jusqu’au 14 mai : zoom sur nos circuits ! Partez vivre le Dolce Vita : tour de Corse en autocar, en 7 nuits et 3 étapes !



Dans le thème de la découverte et de la détente : nous vous proposons de parcourir la Dolce Vita, le circuit le plus haut de gamme proposé par Ollandini Voyages. Lors d’un tour de Corse en 7 nuits et 3 étapes, vous découvrirez les plus beaux sites offerts par l’Île de Beauté tout en vous reposant au sein d’hôtels 3*.



Découvrez la vieille ville d’Ajaccio, les Calanche de Piana, traversez le col et les Aiguilles de Bavella, flânez dans la ville de Bonifacio. Partez à la découverte du « petit Cap Corse » : Nonza, Pino, Santa Severa, Pietracorbara, de Bastia et même de Saint- Florent. Cap sur le désert des Agriates, profitez de Corte et faites une pause à la terrasse de Calvi.



Nous sommes certains que vous allez particulièrement apprécier le rythme relax et le caractère haut de gamme que propose ce circuit. Vous pourrez pleinement profiter de chaque merveilleux recoin qu’offre l’île de beauté, sans avoir à faire vos valises tous les jours.



Circuit Dolce Vita du 11/06 au 17/06 en chambre double, pension complète et vols A/R au départ de Paris 1 554€ / personne au lieu de 1 714€ / personne. Autres dates disponibles : nous consulter.

L’emblématique circuit Isola Bella : tour de Corse en autocar, en 7 nuits et 6 étapes ! Ce tour est notre circuit le plus complet : il vous guidera dans les villages, les montagnes, les littoraux, sites naturels et monuments historiques typiques de l’île. Laissez-vous portez le temps d’une semaine, afin de découvrir toutes les merveilles que vous réserve la Corse !



Découvrez les villes les plus populaires de Corse comme Ajaccio, Porto-Vecchio, Bastia, Bonifacio ou Calvi. Faites le tour du Cap Corse. Découvrez Sartène, « la plus corse des villes corses », Propriano et la région typique de l’Alta Rocca. Passez du temps libre à Corte, longez le désert des Agriates et les spectaculaires Calanche de Piana. Rêvez, découvrez, voyagez…



Circuit Isola Bella du 21/05 au 28/05 en chambre double, pension complète et vols A/R au départ de Paris 1 381€ / personne au lieu de 1 541€ / personne. Autres dates disponibles : nous consulter.



Résidence Dicieppo : entre mer et montagne, le vrai luxe c'est d'avoir le choix ! Situé non loin du village de Cuttoli dans la région Ajaccienne, la résidence Dicieppo vous accueille au cœur d’un parc arboré aux fragrances corses. De quoi vous ravir, cette location meublée se trouve à 20 minutes du centre-ville d’Ajaccio et à 10 minutes des belles plages de Porticcio. Vous pourrez organiser des après-midi baignade et farniente, tout en profitant des merveilleuses plages de sable blanc.



Entre mer et montagne, la Résidence de vacances Dicieppo vous offre une vue imprenable sur le Mont Gozzi. Aussi, vous aurez accès à la rivière de la Gravona en deux minutes à pied : idéal pour un pique-nique en famille. Un séjour calme et dépaysant assuré !



Ce sont 14 appartements F2 et F3 entièrement équipés et climatisés qui vous sont proposés. Vous aurez accès à la piscine sécurisée de la résidence, à son espace détente, à son terrain de pétanque, à sa cuisine d’été ainsi qu’à son coin barbecue des plus convivial ! Une soirée à thème (en supplément) sera organisée chaque semaine, en fonction de nombre de participants.



Profitez d’un séjour à la résidence Dicieppo du 18 au 25/06 en logement seul type T2 pour 2 adultes et 2 enfants, au départ de paris à partir de 636€ / personne. Autres dates disponibles : nous consulter.



Résidence Castell’Verde : un îlot de fraîcheur à Santa Giulia ! La résidence Castell’Verde surplombe la baie de Santa Giulia et se situe mi-chemin entre Porto-Vecchio et Bonifacio. Tout prêt d’une des plus belles plages de l’île, la résidence jouit d’une situation exceptionnelle où la nature est maître. Pins parasols, palmiers, chênes lièges, mimosas, lauriers roses, arbousiers, lentisques et genévriers berceront vos journées. La plage se situe à 300 mètres de la résidence, soit 5 minutes à pied : le tout desservi par un chemin privé.



120 logements climatisés à la décoration marine ont été construits en pin laricio et peuvent accueillir jusqu’à 5 personnes. Ils sont tous équipés de kitchenette, télévision, coffre-fort, salle de bain avec douche en récupération de cabine de navire, accompagné d’une petite loggia extérieure avec mobilier de jardin.

Sur la plage de Santa Giulia, le restaurant du complexe hôtelier – La Table du Moby Dick - vous accueillera pour vos petit-déjeuners, déjeuners et dîners. Vous pourrez profiter de sa terrasse et de la merveilleuse vue qu’elle vous offre sur le mythique ponton de Santa Giulia.

Egalement, vous aurez accès à la piscine privé de la résidence. Celle-ci dispose également d’une vue panoramique sur la baie, un solarium où il fait bon vivre…



Profitez d’un séjour à la résidence Castell'Verde du 18 au 25/06 en logement seul type Studio vue mer pour 2 adultes, au départ de Paris et avec transfert aéroport/hôtel aller/retour à partir de 907€ /personne. Autres dates disponibles : nous consulter.



Vivez vos vacances à 100% avec le Marina Viva ! Idéalement situé à Porticcio, le Marina Viva vous accueille dans une ambiance détendue et familiale au sein de son parc verdoyant, domaine naturel préservé de 10 hectares. Egalement situé entre mer et montagne, celui-ci est bordé d’une immense plage de sable fin.



Des animations sont organisées tout au long de la journée : aquagym, tennis, ping-pong, volley-ball, pétanque, step, danse, initiation à la langue corse, cours de cuisine, balades dans les jardins… et bien d’autres encore ! Que vous choisissiez animations ou farniente, le Marina Viva saura vous combler.



Au Marina Viva, deux types de séjours vous sont proposés :



● L’hôtel Marina Viva : ses 350 chambres 3* sont réparties en petits bâtiments de 2 à 3 étages. Les chambres offrent la possibilité de choisir entre un grand lit, deux ou trois lits simples ou même d’opter pour des chambres communicantes.

● Les locations meublées en résidence : celles-ci offrent 120 logements plain-pied d’une superficie de 29 à 38 m². Ces appartements offrent une situation en plein cœur du parc boisé du Marina Viva !



→ Pour en savoir plus sur les logements et les activités du Marina Viva

Côté cuisine, le Marina Viva vous propose :



● Un petit déjeuner servi sous forme de buffet continental : de quoi bien commencer la journée !

● Le restaurant principal vous propose également une cuisine sous forme de buffets à thème, dont deux buffets corses prévus au cours de la semaine, vous permettant de découvrir les spécialités de notre île !

● Le restaurant Grill est ouvert sur la période estivale et vous propose un barbecue en plein air, dans un cadre idyllique et conviviale : cap sur le golfe d’Ajaccio !

● Le bar U Paradisu est idéalement installé sur la terrasse autour d’une merveilleuse fontaine, parfait pour se rafraîchir et déguster glaces ou cocktails…

● Le snack piscine, ouvert sur la période estivale de 11h à 17h : idéal lorsque vous aurez un petit creux lors de vos journées baignade

● Et nous avons pensé à tout ! Pour vos journées spéciales excursions, des pique-niques seront également disponibles !



Quel que soit le séjour de votre choix, rendez-le encore plus exceptionnel en optant pour le all inclusive ! Avec le Marina Viva, profitez de vos vacances à 100% !



Profitez d’un séjour à l’hôtel Club Marina Viva 3*** du 18 au 25/06 en chambre double, All Inclusive au départ de Paris et avec transferts aéroport/hôtel aller/retour à partir de 1 716€ /personne. Autres dates disponibles : nous consulter.



Del Golfo Club : Cap vers la Sardaigne ! Situé à Marina di Sorso, l’hôtel Del Golfo Club vous propose de réaliser un séjour animé en bord de mer. Restaurant, piscine extérieure et jardin seront à votre disposition en saison, ainsi qu’une plage privée, un club pour enfant et une connexion Wifi gratuite.



Cet hôtel 4* dispose 114 chambres réparties sur 2 étages le long du littoral, avec vues jardin ou vu mer. Répondant à un style typique sarde, elles sont toutes climatisées et équipées d’une télévision, d’un coffre-fort, d’un mini frigo et d’une salle de bain.



Les petits déjeuners et déjeuners sont servis chaque jour sous forme de buffet variés. Tous les soirs, retrouvez-vous autour de saveurs gastronomiques : soirée locale, buffet du pécheur, soirée barbecue ou encore soirée gala. Régalez-vous tout au long de votre séjour en optant pour le all-inclusive !



Durant les vacances scolaires, des activités en plein air sont prévues pour les enfants, de 9h à 18h. Tout au long de la journée, sont organisées des activités ludiques pour tous âges : gymnastique aquatique, tournois sportifs, stretching, leçons collectives, etc… A savoir : la région est prisée des amateurs de planche à voile et de canoë-kayak. En soirée : spectacles, cabaret, piano-bar ou encore discothèque sauront vous ravir.



Profitez d’un séjour au Del Golfo du 17 au 24/06 en chambre double, All Inclusive au départ de Paris aller/retour à partir de 1 348€ /personne. Autres dates disponibles : nous consulter.



Cala Blu Premium Resort : un style architectural aux influences arabes ! Cala Blu Premium Resort se situe à l’extrême nord de la Sardaigne, à 3km du centre-ville de Santa Teresa Gallura. Perchée sur la petite baie de Santa Reparata, l’hôtel est entouré d’un maquis sarde aux parfums méditerranéen.



Celui-ci surplombe la mer et donne un accès à la plage de sable clair. Vous pourrez découvrir les fonds marins de cette eau turquoise, réaliser de longues promenades, faire de l’équitation ou encore découvrir le patrimoine sarde, comme une tour aragonaise du XVIe siècle et le complexe archéologique de Lu Brandali.



Ce sont 199 chambres réparties sur des bâtiments deux étages, ornés de jolis patios fleuris et reliées par des escaliers, des arches et des passages couverts. Accueillantes, lumineuses et fonctionnelles, les chambre sont réfléchies pour que vous passiez un séjour d’exception. Celles-ci disposent d'un patio ou d'un jardin. Standard, supérieur, suite junior, suite ou de luxe, c’est à vous de choisir !



Le restaurant du Cala Blu Premium reflète le gout de l’Italie ! Vous pourrez vous détendre grâce aux moments de show cooking et profiter d’expériences gourmandes uniques. Avec vue sur la mer, ce sont des produits de qualité et une gastronomie du monde qui vous sera proposé. Et si vous avez envie de vous régaler à chaque instant de la journée, choisissez le all inclusive ! L’hôtel propose également des bars, une piscine principale, une piscine pour les enfants, un club enfants, une base nautique, un centre sportif et un amphithéâtre.



Profitez d’un séjour au Cala Blu Premium Resort du 18 au 25/06 en chambre double, All Inclusive au départ de Paris aller/retour à partir de 1 586€ /personne. Autres dates disponibles : nous consulter.



N’attendez plus pour réservez. Nous vous ferons un plaisir de vous conseiller.



resa.indiv@ollandini.fr

04 95 23 92 92





Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, la société dirigée par Jean-Marc Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du voyage en Corse.04 95 23 92 92 www.ollandini.biz ou www.ollandini.fr

Lu 170 fois Notez

