Appli mobile TourMaG



C’est le moment de réserver vos vacances, avec Ollandini Voyages !

Envoyer à un ami Partager cet article

Leader sur le marché des vacances en Corse depuis de nombreuses années, Ollandini Voyages a réussi à se démarquer grâce à son expertise et son savoir-faire. A votre service depuis plus 85 ans, faites-nous confiance en réservant votre séjour sur l’île de beauté dès maintenant.



Vous pouvez feuilleter notre brochure 2022 ici

Rédigé par Ollandini Voyages le Lundi 28 Mars 2022







Suivez-nous chaque semaine pour de découvrir notre production de vacances en Corse dans le thème de la découverte, de l’animation ou encore du farniente.



Aujourd’hui, nous parlerons à nouveau du Marina Viva, l’hôtel-club prisé de la station balnéaire de Porticcio : club animé, chambre d’hôtel & locations en résidence. Ensuite, vous découvrirez notre deuxième circuit phare : le Dolce Vita.



Cette semaine, faisons un focus sur le thème de l’animation avec l’hôtel club Marina Viva***. Idéalement situé à Porticcio entre mer en montage, l’hôtel-club 3* bordé d’une immense plage de sable fin vous accueille dans une ambiance détendue et familiale. Pour des vacances animées, le Marina Viva vous offre un accès direct à la plage ainsi que de nombreuses animations et activités pour tous âges.



● Animations quotidiennes du Club :



Au sein d’un parc de 10 hectares, le Marina Viva organise du dimanche au vendredi, une dizaine d’activités libres et gratuites. Aux côtés d’une équipe dynamique, à l’écoute et amusante, il vous sera proposé :



✔ De l’aquagym,

✔ Du tennis,

✔ Du ping-pong,

✔ Du volley-ball,

✔ De la pétanque,

✔ Des séances de remise en forme : step, danse,

✔ Ainsi que des activités locales et culturelles : initiation à la langue corse, cours de cuisine, balade des jardins…



S’il vous reste encore un peu d’énergie en fin de journée, vous pourrez assister ou bien participer à des soirées :



✔ Jeux café-apéro,

✔ Comédies musicales,

✔ Café-théâtre,

✔ Cabaret,

✔ Piste de danse,

✔ Et chants corses…



● Notre Club Ados :



Pour vos grands enfants de 11 à 17 ans, seront organisés tout au long de la semaine des journées et des soirées à thème :



✔ Safari photos,

✔ Farniente sur la plage,

✔ Tournoi sportif,

✔ Voile,

✔ Soirées spectacles,

✔ Soirée ambiance « Dance » …



● Notre Mini Club* :



Pour les petits, détente, sport et créativité sont les mots d’ordre. De 3 à 7 ans ou de 8 à 10 ans, vos enfants auront le privilège de participer à des activités telles que :



✔ De la voile,

✔ Du sport,

✔ Des chasses au trésor,

✔ Des activités manuelles,

✔ De la cuisine,

✔ Des spectacles,

✔ Une observation de la faune et la flore…



Avant de réserver, découvrez les deux types de séjours proposés par le Marina Viva 3* ! Une fois que vous avez pris connaissance des nombreuses activités de l’hôtel club, deux possibilités s’offrent à vous :



● L’hôtel Marina Viva : 350 chambres 3* à l’architecture méditerranéenne, réparties en petits bâtiments de 2 à 3 étages. Les chambres vous offrent la possibilité de choisir entre un grand lit, deux ou trois lits simples ou même d’opter pour des chambres communicantes, lorsque toute la famille veut être réunie ! Celles-ci disposent d’un balcon, ou d’une terrasse pour les rez-de-chaussée. Les chambres sont aménagées d’une TV écran plat, d’un satellite, d’un mini coffre, d’un téléphone, ainsi que d’une salle de bain laissant à votre disposition : lavabo, douche, WC, et sèche-cheveux. Le Marina Viva propose également un parking gratuit réservé à ses clients, ainsi qu’un accès wifi gratuit disponible dans les tous les espaces communs de l’hôtel. En supplément, vous pourrez choisir une vue jardin, ou une vue mer : il y en a pour tous les goûts !



● Les locations en résidence du Marina Viva : 120 appartements sont disponibles rien que pour vous, offrant une vue exceptionnelle sur le parc généreusement boisé du Marina Viva. Tous de plain-pied, les logements disposent d’une superficie de 29 à 38 m². Le séjour est aménagé d’un canapé lit, d’un frigo, d’un congélateur, d’un micro-onde, d’une kitchenette équipée, d’une hotte aspirante, de plaques chauffantes, de vaisselles et d’ustensiles. Les chambres sont séparées, et proposent deux lits-simples ou un lit double. Les draps sont fournis, et la salle de bain laisse un sèche-cheveux à votre disposition. Les serviettes sont en suppléments. Pour finir, vous bénéficierez d’une terrasse privative accompagnée d’un parasol, qui vous sera bien utile lors des journées de grande chaleur !



*Les clubs enfants sont payants en formule résidence : 15.00€/jour/enfant.



Alors, vous optez pour l’hôtel ou pour la résidence ?



Ah, la dolce vita… Qui n’en rêve pas, au moins le temps de quelques jours ? Dans le thème de la découverte et de la détente : nous vous proposons de parcourir la Dolce Vita, le circuit le plus haut de gamme proposé par Ollandini Voyages. Lors d’un tour de Corse en 7 nuits et 3 étapes, vous découvrirez les plus beaux sites offerts par l’Île de Beauté tout en vous reposant au sein d’hôtels 3*.



Vous vous demandez sûrement… Mais quel est le programme ?



Le samedi, découverte de la vieille ville d’Ajaccio, la ville qui a vu naître Napoléon Bonaparte. Une journée libre vous attend, alors laissez-vous guider par vos envies.



Le dimanche, le road trip commence ! En direction de Cargèse, traversez-les Calanche de Piana et Porto, classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l’Unesco, et passez par les impressionnantes gorges de la Spelunca. Après avoir pris le déjeuner à Evisa, rentrez sur Ajaccio par l’intérieur des terres et contemplez le merveilleux golfe de Sagone.



Est prévu le lundi matin un départ vers Propriano et la « Terre des Seigneurs » : les villages de Sainte-Lucie de Tallano, de Zonza, ainsi que le col et les Aiguilles de Bavella seront au rendez-vous. L’après-midi, visitez l’Ospédale et son barrage avant de rejoindre Porto-Vecchio la « Cité du Sel », en terminant la journée à Bonifacio, connue pour ses falaises calcaires et son port de plaisance animé.



Le mardi matin, flânez librement dans la ville de Bonifacio. Puis traversez la Côte des Nacres en direction de l’étang d'Urbino, reconnu pour ses huîtres et ses moules, nous vous proposons de rester dans le thème avec un déjeuner du « pêcheur » que vous savourerez aux abord de l’étang. Un fois repus, la route se poursuit l’après-midi vers le col de San Stefano et Saint-Florent, ancienne cité génoise, désormais station balnéaire reconnue.



Le mercredi matin, direction le « petit Cap Corse » : Nonza, Pino, Santa Severa, Pietracorbara. On entend bien souvent que cette étroite péninsule est un condensé de l’Ile de Beauté, car elle rassemble de nombreux atouts de la Corse : tours génoises, maisons d’Américains, sentiers « maquis et mer », plages sauvages, criques exceptionnelles et villages authentiques… Vous déjeunerez à Sisco, où le patrimoine est chargé d’Histoire. Après avoir découvert Bastia, vous rentrerez en douceur vers Saint- Florent, en passant par le col de Teghime, qui un superbe panorama sur la méditerranée.



En ce jeudi matin, cap sur le désert des Agriates, afin d’atteindre les villages belvédères de Balagne : accrochés à la montagne, ils offrent un point de vue rêvé sur le littoral. Partez ensuite à la découverte de Calvi, où se situe dit-on la maison natale de Christophe Colomb, cité historique, culturelle et lieu de détente balnéaire. Après le déjeuner, bénéficiez d’un peu de temps libre pour une découverte personnelle de la citadelle génoise avant de rentrer coucher à Saint-Florent.



Vendredi, partez en Centre-Corse et découvrez la capitale historique et culturelle de l’île, Corte. Visitez la jolie ville au gré de vos envies, et profitez d’un aller/retour en petit-train jusqu’à la citadelle, perchée sur un îlot rocheux. Après le déjeuner, faites route vers Ajaccio en vous laissant bercer par la somptueuse forêt de Vizzavona. Une fois arrivée, vous ferez une visite guidée du centre historique de la ville impériale. Finissez tranquillement la journée avec un dîner bercé par des chants corses.



Nous sommes samedi, et c’est déjà la fin de votre circuit… Faites une pause à la terrasse d'un café, flânez entre les étals du marché aux saveurs locales ou relaxez-vous sur les plages alentours…



Nous sommes certains que vous allez particulièrement apprécier le rythme relax et le caractère haut de gamme que propose ce circuit. Vous pourrez pleinement profiter de chaque merveilleux recoin qu’offre l’île de beauté, sans avoir à faire vos valises tous les jours.



Jouez les globe-trotteurs en Corse grâce au circuit le plus complet d’Ollandini Voyages : Isola Bella. Vous découvrez la Corse pour la première fois ? Ce circuit est fait pour vous. L’Isola Bella vous propose un tour de Corse en autocar, en 7 nuits et 6 étapes. Et oui… Nous vous en avons déjà parlé il y a deux semaines, car c’est le circuit le plus complet proposé par Ollandini Voyages !



Circuit emblématique, Isola Bella propose un condensé des perspectives corses. Il vous guidera tout autour de l’île, dans les villages, les montagnes, les littoraux, sites naturels et monuments historiques typiques…. Laissez-vous portez le temps d’une semaine, afin de découvrir toute la splendeur l’île de beauté.



Du samedi au samedi, découvrez les lieux tels que :



● La ville natale de Napoléon Bonaparte, Ajaccio

● Les hautes falaises calcaires de Bonifacio

● La région typique de l’Alta Rocca

● « La plus corse des villes corses », Sartène

● La marine de Porto-Vecchio

● Les fameuses Aiguilles de Bavella

● Les jolis villages de Solenzara, Ghisonaccia et d’Aleria

● La capitale historique de la Corse, Corte

● Les vieux villages de Balagne

● Calvi, connue pour ses plages et sa baie en forme de demi-lune

● Porto et son golfe classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'UNESCO

● Les spectaculaires Calanche de Piana

● Et bien d’autres surprises…



Nous sommes persuadés que vous allez adorez loger au cœur de Calvi ou de Bonifacio, déguster les repas typiques de l’île tout en écoutant les chants corse résonner dans votre tête. Vous l’aurez compris… C’est un délicat mélange de nature et de culture qui vous attend lors de ce séjour.



N’attendez plus pour réservez. Nous vous ferons un plaisir de vous conseiller.







resa.indiv@ollandini.fr

04 95 23 92 92





Ollandini est le numéro 1 du voyage en Corse. Créée en 1890, la société dirigée par Jean-Marc Ollandini compte aujourd’hui de nombreuses activités lui permettant d’assurer sa position de leader du voyage en Corse.04 95 23 92 92 www.ollandini.biz ou www.ollandini.fr

Lu 164 fois Notez

Dans la même rubrique : < > La Corse, c’est avec Ollandini Voyages ! Nouvelle brochure interactive pour les agences de voyages