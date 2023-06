En valorisant le label SHe Travel Club, CDS Groupe veut aider les femmes à voyager en toute sérénité

Le label SHe Travel Club est le premier à auditer et certifier les hôtels en fonction de critères précis pour améliorer le voyage des femmes. De nombreuses associations de Travel Managers en France, en Italie ou en Angleterre se sont engagées à prioriser les réservations dans des hôtels certifiés par le SHe Travel Club.



Afin de répondre à cette demande et contribuer à améliorer le voyage des femmes, CDS a choisi de rendre le label visible dans sa plateforme de réservations, afin d'aider les voyageuses et les Travel Managers à identifier les établissements labellisés par le SHe Travel Club, via un filtre. Une réelle opportunité d’améliorer la visibilité des hôtels déjà certifiés et de mettre en avant leur labellisation, encourageant ainsi l'intégralité du secteur hôtelier à demander la certification SHe Travel Club.



Pour Valérie Hoffenberg, fondatrice du SHe Travel Club, “c'est une avancée majeure pour permettre aux femmes de progresser dans leur carrière: Je salue la décision de CDS et de son président de rendre notre label visible.

Les travel managers pourront désormais identifier les hôtels labellisés avant d’effectuer leurs réservations car la sécurité des femmes pendant leurs déplacements pros est un enjeu de RSE et s’inscrit dans les actions d'égalité femmes hommes.

C’est également un encouragement pour tous les hôtels à adapter leurs offres et contribuer à l'amélioration du voyage des femmes”.



“Ce rapprochement s’est fait naturellement et la mission de SHe Travel Club est en accord avec les valeurs et la mission de CDS groupe. La sécurité des collaboratrices est aujourd’hui un enjeu fort et il est primordial de se prémunir d’informations en amont de la réservation” déclare Nicolas Besse, VP Procurement