EnVoyaJeux, ou comment "voyager en jouant" en famille Des box multi-activités made in France et éco-responsables

Pour voyager de façon ludique et écoresponsable, Nathalie Rivet et Magali Chiapello viennent de lancer EnVoyaJeux. Des box multi-activités, fabriquées en France et éco-responsables, pour les familles avec enfants de 6 à 11 ans, et qui proposent une façon originale de voyager, de s'évader en famille depuis son salon en s'amusant.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 12 Mai 2020





Elles viennent donc de lancer leur concept : enfants de 6 à 11 ans, qui " propose une façon originale de voyager, de s'évader en famille depuis son salon en s'amusant, d’autant plus important durant cette période troublée et troublante ", précise Magali Chiapello. Après avoir animé pendant 5 ans des ateliers périscolaires (TAP) dans les écoles élémentaires sur la "Découverte du Monde", Nathalie Rivet et Magali Chiapello ont décidé de les mettre en boîte.Elles viennent donc de lancer leur concept : EnVoyaJeux , une box pour les familles avec, qui "", précise Magali Chiapello.

De multiples activités dans une box Le coffret regroupe de multiples activités :



- de la lecture avec les livrets découverte, gastronomie, culture (musique ou conte en fonction des pays), jeux et artistique ;



- un jeu de société originaire du pays à personnaliser, mais aussi des mots fléchés, des énigmes, des coloriages, etc. ;



- un loisir créatif en lien avec le pays à réaliser pour soi ou pour offrir ;



- un ESPACE+ sur le site internet pour aller plus loin dans la découverte du pays au travers de nouveaux coloriages, recettes de cuisine, idées de lecture, de sorties.



" Nos premières créations emmènent au Cambodge, en Italie, au Japon, au Kenya et au Pérou , ajoute Magali Chiapello.



Nous sommes présents chez différents distributeurs : librairies, magasins de jeux et jouets, boutiques de musées ".



Point important : EnVoyaJeux travaille en circuit court avec des partenaires soucieux de la protection de l’environnement et à quelques kilomètres des bureaux en région Auvergne-Rhône-Alpes.



Les box multi-activités sont fabriquées en France et éco-responsables.

Une nouvelle rubrique Entraide



Les créatrices d'EnVoyaJeux ont aussi lancé une initiative solidaire pour les familles, en donnant accès gratuitement aux parents à des activités pour chaque pays des BOX (tests, quiz, coloriages, jeux), avec une



" Notre idée est de proposer de passer une journée dans un de nos 5 pays : faire en famille le quiz, rechercher dans sa bibliothèque des livres, regarder un film en en lien avec le pays, faire les jeux et coloriages pour les petits et les grands.



Le coloriage est un bon moyen de se détendre, cela peut se faire en écoutant de la musique traditionnelle du pays. Et aussi pour rester dans l'ambiance, préparer en famille un plat du pays... Une journée où l'on s'évade et on voyage en restant chez soi !

Nous ajoutons régulièrement de nouvelles activités ", ajoute Magali Chiapello. Durant la période de confinement, la boutique en ligne est restée ouverte et les livraisons assurées avec La Poste dans la boîte aux lettres.Les créatrices d'EnVoyaJeux ont aussi lancé une, en donnant accès gratuitement aux parents à des activités pour chaque pays des BOX (tests, quiz, coloriages, jeux), avec une nouvelle rubrique Entraide. ", ajoute Magali Chiapello.



