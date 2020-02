Envolez-vous vers de nouveaux horizons culturels avec Cabo Verde Airlines Découvrez l’art du morabeza – l’hospitalité authentique et généreuse

Cabo Verde Airlines vous convie à un voyage aux rythmes du Cap-Vert. Notre nation insulaire est née d’un métissage unique et cette diversité s’inscrit au cœur de notre démarche : unir les peuples et explorer les merveilles du monde.

Rédigé par CABO VERDE AIRLINES le Lundi 10 Février 2020

Bienvenue à bord ! Avec CABO VERDE ARILINES, nous offrons une expérience unique de connaître le Cap Vert .

Récemment rachetée par le groupe Loftleidir, fililale d’Icelandair, Cabo Verde Airlines, a totalement redoré son image et adapté une nouvelle stratégie de développement à l’international.

Changement de nom, de logo, nouveau hub à SAL, connectivité du pays avec le monde, ouverture sur de nouvelles destinations, augmentation de la flotte, Cabo Verde Airlines a pris une nouvelle direction, celle de devenir la compagnie de référence pour le CAP VERT mais aussi vers le BRESIL.



Cabo Verde Airlines est la seule compagnie régulière à desservir SAL au départ de CDG avec 3 vols directs : Mercredi / Vendredi / Dimanche.

Les liaisons sont effectuées à bord de Boeing 757, des appareils de 183 sièges composés de 161 sièges en classe économique et 22 sièges en classe confort



C’est donc aux couleurs joyeuses du Cap Vert et à la douceur de vivre du Morabeza que Cabo Verde Airlines dessert aujourd’hui de nombreuses destinations comme PARIS avec ses 3 vols hebdomadaires ou le Brésil (Recife, Fortaleza, Salvador de Bahia, Porto Alegre) et Dakar au Sénégal via son Hub : SAL, nouvelle passerelle entre l’Europe et l’Amérique Latine.

Le CAP VERT Situé dans l'océan Atlantique, au large du Sénégal, le Cap-Vert se divise en 10 îles, très diverses et variées et chacune a sa propre identité : au nord les îles de Barlavento (Boa Vista, Sal, São Nicolau, Santa Luzia, São Vicente et Santo Antão) et au sud les îles de Sotavento (Brava, Fogo, Maio et Santiago sur laquelle se trouve la capitale, Praia).



Evoquer ces îles, c’est forcément faire référence à l’Afrique inchangée, celle qui reste à l’écart du monde, qui a maintenu son héritage et le bonheur justement de l’authenticité - Connu pour beaucoup grâce à la sublime chanteuse « diva aux pieds nus » Cesaria Evora, le Cap Vert saura vous séduire par sa diversité et la chaleur de ses habitants.

Le drapeau du Cap vert • Bleu pour la profondeur de la mer



• Blanc pour le pacifisme des capverdiens



• Rouge pour leur ardeur au travail



• Les 10 étoiles pour les îles de l’archipel

Les Coups de Cœur (ou incontournables) La randonnée



Des côtes découpées aux sentiers montagneux, les îles du Cap-Vert sont un paradis pour la randonnée et représentent un beau terrain d’aventure pour les adeptes de la nature.



Santo Antão



À Santo Antão, l’île la plus sauvage de l’archipel, de nombreux sentiers relient les villages et les vallées cultivées, s’aventurant parfois sur les hauts-plateaux volcaniques qui surplombent l’Atlantique. Santo Antão est l’île des superlatifs, fantastique, grandiose, chaotique, vertigineuse, spectaculaire et tellement dépaysante, elle est d’une incroyable beauté avec des montagnes imposantes et des vallées profondes.

Cette île surprend par son contraste, mélange de végétation et de terres arides. Le Nord, humide est pourvu de plantations et de cultures, alors que le sud reste très sec.

Pêche et tourisme sont les principales ressources de cette île mais il existe encore beaucoup d’endroits complètement vierges.

Enfin c’est à Santo Antão que l’odeur du Rhum vous assaillera car le grogue – eau de vie faite à base de canne à sucre- est considéré comme le meilleur du Cap Vert.





Balnéaire et sports nautiques



Sal



Destination prisée des amateurs de plage, de soleil et de sports nautiques, l’île de Sal doit son nom à l’industrie du sel qui y prospéra entre le XVIIIe siècle et le milieu du XXe siècle.

Avec ses plages de sable blanc paradisiaques et ses eaux tutoyant les 25 degrés toute l’année, Sal est un paradis pour les adeptes de farniente les pieds dans l’eau. C’est une île désertique et plate, entre paysages et salines.

Les salines de Pedra de Luna, un « lac salé », situé en dessous du niveau de la mer, qui se cache au fond du cratère d’un volcan éteint depuis longtemps. Ses eaux chaudes affichent un taux de salinité 27 fois supérieur à celui de la mer.

Bleu turquoise, rose, blanc : le lac se colore à l’envie de nuances infinies. La concentration en sel y est telle que vous flotterez à la surface, le corps envahi par une intense sensation de délassement.



La sublime baie de Santa Maria, dont les flots turquoise baignent près de quatre kilomètres de sable blanc, est la première destination touristique de l’île.



Sports nautiques



L’île fait partie des spots internationaux les plus prisés des aficionados de planche à voile et d’autres sports nautiques, comme le surf, le kitesurf, la plongée et la pêche. Ponta Preta, au sud-ouest de l’île, fait l’unanimité parmi les amateurs de glisse.

L’île de Sal accueille la première étape du circuit mondial de kitesurf avec les épreuves wave et freestyle.

La découverte des autres îles à venir prochainement …

