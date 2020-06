EscaleMED Séjours gourmands, journées, circuits, séminaires et programmes sur mesure en Occitanie

L’agence réceptive EscaleMED a pour base la Destination Cap d’Agde Méditerranée, Montpellier pour ville d’attache et l’association Tourisme gourmand en Occitanie pour partenaire.

C’est l’agence des voyages en circuit-court en Occitanie. Elle favorise la rencontre avec celles et ceux dont les productions se mangent et se boivent. Son approche est durable et généreuse.



Dénomination :

EscaleMED



Date de création :

2019



Garantie :

GROUPAMA



Immatriculation :

IM034190009



L’agence EscaleMED a été créée pour accompagner les démarches commerciales des exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires de l’association Tourisme gourmand en Occitanie. Avec leurs équipes, nous adaptons les programmes aux saisons et aux publics : visites, ateliers culinaires, jeux, balades ... Nous sélectionnons des hébergeurs. Nous identifions de nouveaux partenaires et nous imaginons comment enrichir les contenus et toujours améliorer la satisfaction des visiteurs.



Nos valeurs sont celles du développement durable. Nous veillons à assurer des retours économiques directs aux productrices et producteurs que nous mobilisons. L’enjeu est pour nous de générer un impact positif sur les territoires. Nous encourageons les démarches en faveur de la biodiversité, les économies d’eau et d’énergie et la limitation des déchets. Nous privilégions quand cela est possible les déplacements doux. L’alimentation bonne et saine est au cœur de notre démarche.



Nous avons choisi d’installer l’agence sur un territoire qui joue avec la Méditerranée, la lagune de Thau et le Canal du Midi que nous connaissons vraiment bien. Nous y engageons des relations avec des producteurs mais aussi avec des hôteliers, des restaurateurs et des sites de visite pour dépasser le simple séjour balnéaire. Autour de Montpellier, que nous considérons comme une ville dont l’art de vivre est propice à la villégiature, nous programmons des excursions à la journée.





• Vous pouvez compter sur notre connaissance de l’univers du goût et de la gourmandise

Notre agence est intimement liée à l’association Tourisme gourmand en Occitanie. Les femmes et les hommes qui accueillent dans les entreprises agri et agroalimentaires ont suivi la formation GUIDE GOURMAND DESTINATION OCCITANIE. Ils sont salariés des entreprises et maîtrisent l’art du récit et celui de l’accompagnement des découvertes de leurs entreprises, produits et territoires.



• Nous sommes engagés dans une démarche de progrès réaliste et raisonnable

Nos programmes naissent un peu comme des recettes de cuisine, en associant des ingrédients et en tenant compte des goûts des convives. Nous sommes à l’écoute tant de celles et ceux qui sont reçus que de celles et ceux qui reçoivent. En permanence nous réfléchissons à de nouveaux outils et à nos futures propositions.



En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

Circuit

City-break

Eco-responsable

Hébergement

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Visite guidée

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Œnologie

Vélo





TROIS COURS SEJOURS DE TROIS JOURS ET DEUX NUITS

De la collection Escales gourmandes 2020



• Domaine de l’Oulivie (34) à Combaillaux

Aux portes de Montpellier, les lodges sont au milieu de l’Oliveraie

Les bienfaits de l’huile d’olive se retrouvent dans ce séjour qui associe un hébergement insolite avec la rencontre d’une famille d’oliverons. Une chasse au trésor, un atelier dédié à l’observation des végétaux ou peut-être une dégustation culinaire ? La table paysanne invite au bien manger.

→ En savoir plus

Caves Richemer (34) à Marseillan

La balade en vélo mène entre vignes et Méditerranée.

Les itinéraires vers le Canal du Midi et les tables ostréicoles de la Lagune de Thau partent de la Cave historique Richemer de Marseillan plage. Une dégustation de vins blanc avec le caviste mais sur un voilier et un atelier culinaire accentuent la dimension gourmande de ce séjour en résidence.

→ En savoir plus



Vignerons de Plaimont (32) à Saint-Mont

Retraite épicurienne au Monastère, dans les vignes du Gers

Ses vignes, sa cave et sa cuvée témoignent de l’historique viticole du Monastère, transformé en hôtel de charme & spa : une adresse confidentielle dans le Piémont pyrénéen. Les repas du Chef, les visites et les dégustations commentées par la guide des vignerons de Plaimont lui donnent une tonalité gourmande.



→ En savoir plus



Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Maxime DES LONGCHAMPS

maxime.deslongchamps@escalemed.fr

Mobile : +33 (0)6 33 66 66 53



Murielle BOUSQUET

murielle.bousquet@escalemed.fr

Mobile : +33 (0)6 03 85 98 94



Adresse postale : Pépinière d’entreprises GIGAMED EXPLORE - 25 avenue de Pézenas - 34630 Saint-Thibéry



Site web : www.escalemed.fr



Retrouvez toutes les offres de la collection Escales Gourmandes 2020 : www.tourismegourmandenoccitanie.fr/nos-offres



