Escapa’deuche, spécialiste de balades automobiles depuis 2006, organise des escapades à bord d’une voiture mythique : la 2cv. Son territoire d’intervention s’étend de Monaco à Avignon.

Propriétaire de son parc de 25 Citroën 2cv entièrement rénové et aux couleurs acidulées, Escapa’deuche élabore des circuits permettant la découverte de la Riviera et de la Provence dans le cadre de séminaires d’entreprise pour des groupes jusqu’à 100 personnes et plus.







Mixer la découverte touristique à la randonnée automobile est le fruit du croisement des compétences de Claudia ROULLIAUX et François DUPIN qui on créé Escapa’deuche en janvier 2006. 20 ans de monitorat d’auto et moto-écoles, 6 ans de rallyes automobiles, 5 ans de compétition moto alliés à 16 ans de direction d’offices de tourisme en région Paca et Languedoc-Roussillon offrent une bonne complémentarité pour organiser des escapades en 2cv en toute sécurité.



Spécialistes de l’organisation touristique et de la mécanique automobile, ils ont cru à la « Toute Petite Voiture* » devenue la plus populaire dans le cœur des français, véritable icône de la mémoire collective de tout un pays et de l’imagerie populaire hors frontières.



* « La Toute Petite Voiture », abrégée en TPV, est le nom du prototype de la 2cv initiée par Pierre Boulanger, PDG de Citroën en 1937.







NOS ATOUTS



• Un parc automobile de 25 Citroën 2cv pour une capacité de 100 personnes dans un état mécanique et de carrosserie impeccable



• Le choix d’une voiture à toute épreuve : la 2cv a fait ses preuves !



• Notre logistique assurée par nos propres véhicules de livraison

(camions porte-voitures, 4x4 et remorques) de Monaco et Avignon.



• La souplesse de nos prestations avec 2 configurations :

→ La simple location de nos voitures.

Nous intervenons alors en simples encadrants logistiques et techniques.

→ La location et l’organisation complète du parcours.

Nous nous occupons alors de tout : circuit sur mesure avec road-books, animation d’étapes, autorisations, réservations, stationnements…



• Notre parfaite connaissance de la région qui nous permet de vous conseiller sur :

→ le meilleur itinéraire à suivre,

→ l’estimation du timing,

→ les étapes à ne pas manquer,

→ les espaces pouvant être utilisés pour la réalisation d’ateliers

→ les espaces de stationnements des voitures



• La sécurité avec :

→ Les assurances : couverture du parc auto, responsabilité civile, garantie financière et garantie d’organisateur touristique professionnel

→ Le briefing technique précis pour faire appréhender aux participants la conduite si spéciale de la 2cv

→ Un encadrement sécurisé par des mécaniciens professionnels et une équipe logistique à votre écoute (assistance mécanique en suivi des voitures, une voiture de rechange a minima…)



• L’expérience avec les compétences des 2 co-gérants d’Escapa’deuche







Les circuits élaborés par Escapa’deuche proposent aux participants, à l’aide de leur 2cv, de suivre un itinéraire en s’appuyant d’un road-book qui leur est fourni. En format demi-journée ou journée, la thématique choisie répond aux souhaits du groupe en fonction de l’objectif recherché (récompense, motivation, stimulation) :

• La balade touristique qui valorise la région et l’art de vivre provençal (dégustations de produits du terroir, pétanque, création de recettes provençales, visite de villages pittoresques, de producteurs et d’artisans locaux). Ex : le pays de Fayence, destination Esterel, Le golfe de Saint-Tropez, ; Cassis et Bandol…



→ A partir de 139€ HT/personne



• Le challenge qui privilégie la cohésion d’équipe et l’émulation avec des ateliers ludiques, des épreuves culturelles et sportives. Ex : « Mission 2cv », « Mission codée », « Les 5 sens », « L’art de vivre à la provençale », « 2CV60’s/70’s », « Environnement et solidarité »…



→ A partir de 150€ HT/personne



• La chasse au trésor qui s’appuie sur un scénario et une mission (résoudre une enquête, trouver un trésor…) : des énigmes, des indics (comédiens ou animateurs), des questions sur la région permettent de suivre l’histoire et de parvenir à ses fins. Ex : « Sur les traces des brigands », « Parfums de mystère », « Les gendarmes mènent l’enquête », « La quête du trésor du temple », « La Cabro d’or et le diamant bleu », « Si Pagnol m’était conté », « La prophétie de Nostradamus »…



→ A partir de 194€ HT/personne

Escapa’deuche peut aussi être sollicitée pour des lancements de produits ou des road-shows.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi au bureau et tous les jours sur le terrain

Langues parlées : Français - Anglais (traduction des road-books dans d’autres langues)



Vos contacts :

Claudia ROULLIAUX

Responsable commerciale

contact@escapadeuche.com

Mobile : +33 (0)6 84 96 58 26



Adresse postale : 83380 LES ISSAMBRES, golfe de Saint-Tropez



Site web : www.escapadeuche.com



