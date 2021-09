Eté 2021 : le Var a fait le plein !

Le Var affiche un bilan été 2021 plus que satisfaisant. En effet le département a vu nettement sa clientèle touristique augmenter en juillet-août 2021 par rapport à l’été 2019 et 2020.



Les touristes en provenance de France sont venus plus nombreux avec une augmentation importante sur les 3 principaux marchés par rapport à 2019 : +23% d’Ile-de-France, +18% de Rhône-Alpes et +14% de la Région Sud.



Concernant l’Europe, le Var voit un retour de ses clientèles sur l’été 2021 avec une progression de ses nuitées de +20% par rapport à l’été 2020. Les marchés européens comme la Belgique (+22%), la Suisse (+24%) et les Pays-Bas (+9%) affichent des hausses significatives par rapport à l’été 2020.



Guillaume Decard, Président de l’Agence de Développement Touristique Var Tourisme, fait un premier bilan de l’été 2021 dans le Var : « La crise sanitaire qui se prolonge aujourd’hui avec la mise en place de pass sanitaire n’a pas ralenti l’activité touristique du département. Au contraire, le Var a su tirer son épingle du jeu avec une fréquentation globale toutes clientèles confondues France et étranger : +11% d’augmentation de nuitées sur juillet et août par rapport à 2020.



Cet été, en plus de notre clientèle française, nous avons pu compter sur les marchés européens avec une nette augmentation des clients de la Belgique, la Suisse et les Pays-Bas par rapport à 2020. »