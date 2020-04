Evénementiel : voici le plan de sauvetage proposé par les organisations pros au gouvernement

Toutes les verticales du tourisme sont à l'arrêt et depuis fin février, le secteur de l'événementiel connait non seulement une vague d'annulation mais ne voit pas vraiment le bout du tunnel.



Face à une crise qui a déjà coûté 15 milliards d'euros aux entreprises de cette branche de l'industrie, les organisations professionnelles se sont réunies pour établir un plan de sauvetage.



Pour préserver les emplois et les entreprises, " il est indispensable que les mesures prises soient fortes, adoptées rapidement et se poursuivent sur le long terme, " clame le communiqué de presse signé par les différents organes de représenation des professionnels.



Si la mobilisation des pouvoirs publics est salué, " seul un programme d’actions concrètes et ambitieuses s’inscrivant sur la durée peut, à moyen terme, sauvegarder notre filière, et ainsi créer les conditions de reprise indispensables à la santé économique de notre pays. "



Pour ce faire, Coésio, Créalians, France Congrès et Evénements, UNIMEV, LÉVÉNEMENT et bien d'autres ont transmis le plan de sauvetage runo Lemaire, ministre de l’économie et à Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat.



De la survie de la filière dépend le rayonnement et l'attractivité de la France.