Exclusif - J.-B. Lemoyne : PGE, Ordonnance... "nous travaillons à éviter le mur de la dette dans un an"

TourMaG.com - Peut-être, mais au niveau des frontières, vous ne pouvez pas l'affirmer ?



Jean-Baptiste Lemoyne : A ce sujet, les décisions relèvent du niveau national et les ministres de l'Intérieur de chaque pays échangent régulièrement. Je crois que nous avons pu autour du 15 juin lancer la saison d'été, en levant le blocage aux frontières.



Avec la 2e vague, nous assistons au retour de certaines mesures unilatérales, voilà pourquoi nous plaidons pour une meilleure appréhension des seuils épidémiologiques et des mesures prises.



TourMaG.com - Si je comprends bien, l'Europe ne peut rien faire à ce niveau ?



Jean-Baptiste Lemoyne : Comme je vous l'ai dit, les ministres échangent régulièrement, mais les décisions restent du ressort de chacun des pays.



Vous savez, ô combien, les Etats sont sourcilleux sur la question des frontières et de la sécurité sanitaire. Nous ne désespérons pas de faire bouger les lignes et continuons à porter la parole pour une meilleure coordination.



TourMaG.com - Toujours sur l'Europe, un vaste plan de relance européen a été dévoilé, d'un montant de 750 milliards d'euros. Les pays ont été invités à présenter, à partir du 15 octobre 2020 (jusqu'au 21 avril 2021) leurs plans de relance et de résilience décrivant les programmes nationaux d'investissement et de réforme. Alors que le Portugal a bouclé son dossier, où en êtes-vous ? Et sur quoi souhaitez-vous travailler ?



Jean-Baptiste Lemoyne : La France avait un temps d'avance à ce sujet, car dès le 14 mai, nous avions présenté le plan tourisme, notre contribution à la relance du secteur.



Je rappelle que ce plan prévoyait des mesures de soutien immédiates pour la sauvegarde, avec le chômage partiel, le fonds de solidarité et le PGE.



Tout cela représente pas moins de 15 milliards d'euros, pour la sauvegarde, plus également les 3 milliards d'euros pour les fonds propres, avec des effets de levier pouvant aller jusqu'à 9 milliards d'euros.



Nous avons élaboré une réponse de très court terme et une autre de moyen ou long terme, avec le prêt tourisme, les prises de participation, etc. je vous parle de concret.



TourMaG.com - Ce fameux plan de relance européen, vous allez vous y atteler afin de bénéficier le plus possible des aides de l'Europe ?



Jean-Baptiste Lemoyne : Bien sûr, nous avons présenté un plan de relance national, dans les 100 milliards d'euros, il y a 3 piliers à 30 milliards d'euros, tout cela va profiter aussi au tourisme.



Un plan de cette ampleur est inédit.



Quand on se regarde on peut avoir peur, mais quand on se compare, on se rassure. Les entreprises françaises présentent dans différents pays européens, nous ont dit que la France avait été la plus généreuse.



Nous sommes au rendez-vous et nous continuerons de l'être.



TourMaG.com - La distribution touristique ne peut avoir d'avenir sans garant financier. L'APST s'est lancée dans une vaste opération de sauvetage, par un rapprochement avec la MAIF. Où en est le dossier ?



Jean-Baptiste Lemoyne : Bien sûr, je reçois régulièrement Alix Philippon, la présidente de l'APST. Cette dernière a fait un important travail permettant que le dossier se décante dans le bon sens. Je veux lui rendre hommage.



Vous savez que l'APST a cédé... elle va céder son immeuble, une opération qui va générer des recettes. Et maintenant, il faut redéfinir un modèle qui prenne en compte un certain nombre de fragilités du secteur, ceux à quoi nous travaillons avec elle et les équipes de Bercy.



TourMaG.com - La résolution et le rapprochement avec la MAIF devraient donc bientôt être actés ?



Jean-Baptiste Lemoyne : Ecoutez, les discussions sont en cours. Il est encore trop tôt pour donner des indications. Nous ferons tout pour que la résolution soit la meilleure possible.