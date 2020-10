Tourisme : Y-a-t'il quelque chose à attendre du "Sommet européen" de Thierry Breton ?

Si les axes de travail sont au nombre de deux. Les temps forts de la manifestation ne dérogeront pas à cette règle.



Avec dans un premier temps une matinée de workshops, devant permettre par la suite de faire émerger des idées.



Trois thématiques seront abordées à savoir : comment rebondir dans cette crise ou au contraire l'affronter durablement ? Comment réfléchir à un tourisme plus soutenable ? Et le troisième atelier sera sur l'apport du digital et des nouvelles technologies.



Ainsi un bilan de l'été sera fait, mais aussi des protocoles mis en place pour assurer la saison touristique et voir la façon de progresser pour donner plus de clarté sur la circulation des personnes.



D'ailleurs, le conseil européen doit étudier le projet de recommandation fait sur les "codes couleurs" et les conséquences sur la circulation des personnes.



" Ces 3 workshops seront mobilisés pour travailler sur des actions constructives qui seront débattues en plénière, avec autour de la table des professionnels, des ministres, des institutionnels européens, nationaux ou régionaux, " précise l'entourage du commissaire européen.



Le fil conducteur du sommet, tel qu'il nous a été présenté, consiste à faire de " la cocréation de solutions pour l'avenir ".



Le but étant que dans chaque thématique une dizaine de pistes d'actions, de les prioriser puis que des promesses soient prises pour que l'ensemble de l'industrie se mobilise.



En résumé la responsabilité de la mise en oeuvre du "Plan Marshall", revu et revisité, incombera aux Etats et aux associations. Malheureusement la révolution européenne n'aura pas lieu.



La volonté n'est pas de résoudre, lors de cette unique journée, l'ensemble des problèmes structurels et conjoncturels du secteur, mais de créer un processus pour activer tout l'écosystème dans son opération survie.



Il faut dire que cette opération ne manquera pas de moyens, puisque 670 milliards d'euros ont été mobilisés pour le plan de relance européen et " Thierry Breton travaille pour permettre au tourisme de profiter au mieux de cette bouchée d'oxygène, " nous glisse-t-on au sein de la Commission européenne.



Et pour bénéficier du soutien européen, les Etats doivent présenter un plan de relance, chacun dans leur coin, autour des deux transitions que sont le digital et l'environnement.



Les gouvernements doivent présenter leurs ambitions et projets à partir du 15 octobre 2020 (la date limite étant le 21 avril 2020) et d'après nos informations seul le Portugal serait en mesure de le présenter.