Exotismes et Salaün Holidays font la part belle à la République dominicaine

Exotismes, le tour-opérateur spécialiste du voyage dans les îles, et les agences de voyages Salaün Holidays - Nationaltours lancent une campagne TV jusqu’au 18 mars 2023 sur les chaînes TNT (CNEWS - C8 / LCI – HISTOIRE).



Le spot publicitaire met un coup de projecteur sur la République dominicaine.



" Ceux pour qui vacances idéales rime avec farniente au soleil ne seront pas insensibles à cette campagne de pub TV aux accents paradisiaques : des cocotiers, de longues plages de sable fin, une mer turquoise, des milliers de poissons multicolores... ", indiquent les partenaires dans un communiqué.



La campagne TV a débuté ce dimanche 5 mars 2023, avec des audiences de 218 000 téléspectateurs pour Le Grand Jury de LCI et 600 000 téléspectateurs pour le film Les enfants du Marais.



En parallèle de cette pub, une offre, largement relayée dans les agences de voyages Salaün Holidays et Nationaltours, est proposée.



Il s'agit d'un séjour 7 jours / 5 nuits tout-inclus à partir de 1 246 € au Hilton la Romana, qui " propose un cadre féerique en All-Inclusive Luxury, une formule tout inclus destinée aux voyageurs en quête de farniente et de dépaysement total ", précise le communiqué.