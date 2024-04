Exotismes fait voyager plus de 3000 clients par an sur la Polynésie

"il y a deux grandes tendances qui se dégagent. D'abord des départs proches : là en avril, nous avons fait encore des ventes pour l'été, notamment pour juillet. Ce qui est assez surprenant. Nous avons eu un très beau voyage qui s'est encore concrétisé hier. Nous savons trouver des solutions.



La deuxième tendance concerne des départs très lointains, des projets sur 2025 voire plus loin et là aussi nous savons faire et nous pouvons confirmer les tarifs.



En effet sur l'ensemble de ses destinations 2025, les tarifs sont d'ores et déjà disponibles pour les agences. "

"A certaines périodes il y encore un petit problème de capacités. Les voyageurs ont des projets très précis sur les îles. Ils veulent parfois se rendre dans des pensions de famille pour vivre une expérience très authentique et ensuite aller sur un 5 étoiles, avec des bungalows sur l'eau.



Notre expertise permet de répondre aux demandes. Et avec les décalages horaires nous arrivons parfois à répondre dès le lendemain sur des dossiers pointus.



C'est important de répondre rapidement aux clients surtout que le coût moyen d'un forfait en Polynésie atteint plus de 4000 €."

Malgré ce fort engouement, Exotismes est en capacité de répondre à des demandes de dernière minute :ajoute Didier Sylvestre.Et même si Exotismes arrive à trouver des solutions à court terme, il est fortement conseillé, notamment sur la Polynésie d'anticiper :