Exotismes : le Poker de l'été fait son grand retour

Au cœur de la stratégie d’Exotismes pour animer ses ventes en période de basse saison (1er mai au 31 octobre), le Poker représentait jusqu’en 2019 près de 20% de ventes de la saison.



Ces nouvelles offres sont présentées principalement avec les compagnies aériennes Air Caraïbes et French bee sur les Caraïbes (Antilles françaises et République dominicaine), Réunion et Tahiti et ses îles.



Exotismes met en avant ses tarifs attractifs "y compris pendant les vacances scolaires" :



- La Martinique s’affiche à partir de 525 € la semaine (7 jours /5 nuits) en hébergement seul au départ de Paris en résidence hôtelière 2 étoiles,



- La République dominicaine à partir de 775 € la semaine (7 jours /5 nuits) en « all inclusive » au départ de Paris en hôtel 4*,



- La Réunion à partir de 845 € la semaine (7 jours /5 nuits) en hébergement seul au départ de Paris en hôtel 2 étoiles



- Et le combiné Tahiti/Moorea/Bora Bora à partir de 3 085 €, 12 jours /9 nuits en hébergement seul au départ de Paris en hôtels 3* et 4*.



Grace à sa technologie, Exotismes dispose des disponibilités et stocks interfacés à la majorité des fournisseurs et disponibles jusqu’au jour du départ. Ces offres ont un accès au produit en temps réel permettent des départs de derrière minute sur toutes les destinations proposées par le voyagiste.



Le site permet également la réservation immédiate en ligne des combinés et croisières sur Tahiti.