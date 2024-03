Expensya : les dépenses des salariés en hausse de 8,57 % en 2023 baromètre Expensya

Selon le baromètre Expensya, les dépenses des salariés en France ont progressé de 8,57 % en 2023. Le transport reste le principal poste de dépense.



Rédigé par Céline Eymery le Jeudi 14 Mars 2024





Selon les chiffres présentés, le montant des dépenses des salariés a augmenté de 8,75 % en 2023 par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de dépenses a également connu une augmentation de 5 %.



" L' inflation qui a atteint a atteint 3,70 % en France en 2023, est l'un des principaux facteurs contribuant à l'augmentation des notes de frais " précise un communiqué.



En 2023, les repas d'affaires ont représenté une part importante des dépenses des salariés français, atteignant 19,7% soit une légère augmentation de 0,31% par rapport à l'année précédente.



Cette croissance s'accompagne d'une augmentation de 6,02% du nombre de notes de frais liées aux repas. Expensya vient de dévoiler son baromètre annuel des dépenses des salariés en France.Selon les chiffres présentés,par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre de dépenses a également connu une augmentation de 5 %." précise un communiqué.En 2023, les repas d'affaires ont représenté une part importante des dépenses des salariés français, atteignant 19,7% soit une légère augmentation de 0,31% par rapport à l'année précédente.Cette croissance s'accompagne d'une augmentation de 6,02% du nombre de notes de frais liées aux repas.

McDonald's le restaurant préféré des pros... McDonald's s'impose comme le restaurant préféré des professionnels pour les repas, suivi par les brasseries et E.Leclerc. "Cela s'explique notamment par la forte fragmentation, qui fait ressortir les chaînes et les supermarchés " indique Expensya.



Bien que la formation ne représente que 0,44 % des dépenses totales, le nombre transactions liées aux formations a connu une forte croissance en 2023, avec une augmentation de 51,25%



Le transport reste, lui, le principal poste de dépense des salariés en France.



En valeur, les frais liés aux transports ont augmenté de 8,85 % en 2023 par rapport à 2022. "Cette croissance s'explique par une augmentation de 5,49 % du nombre de notes de frais liées aux transports par rapport à 2022 - ce qui montre que les salariés voyagent à nouveau."



La voiture reste le mode de transport préféré des salariés français, suivie du train et de l'avion en troisième position.



Pour les déplacements professionnels urbains, les plateformes de taxis représentent 36,42% de toutes les dépenses liées à la voiture, tandis qu'Uber en représente 19,24%, (le reste étant couvert par le carburant, le stationnement, la location de voitures, etc…).

Les hôtels restent le type d'hébergement préféré contre la location Le transport aérien ne représente que 3,53% des dépenses totales enregistrées par Expensya en 2023 (ce chiffre est inférieur à la réalité, car les entreprises passent souvent en direct avec la compagnie aérienne et n’enregistrent pas les dépenses dans Expensya) ,



Les dépenses utilitaires (dépenses liées au télétravail notamment) et l'hébergement représentent 13,21 % et 9,94 % du total des dépenses des salariés en France en 2023 soit respectivement une diminution de 0.68% et 0.07% par rapport à 2022.



Les principales marques en termes de dépenses liées au télétravail restent inchangées par rapport à 2022 : Amazon, Orange et Leroy Merlin.



Les hôtels restent le type d'hébergement préféré (95 %) des voyageurs d'affaires, contre 5 % pour la location. Les hôtels Ibis sont les plus utilisés (13,12 %), suivi par les hôtels Mercure (4,21 %) et Novotel (3,44 %).



« L'envolée des notes de frais en 2023 (+8,57%) sonne l'alarme d'une économie française à deux vitesses. D'un côté, l'inflation et la reprise économique dopent les dépenses, notamment en transports et en repas d'affaires. De l'autre, les entreprises investissent dans le développement des compétences de leurs employés (+24,27% des notes de frais liées aux formations) pour rester compétitives. La gestion des notes de frais devient un enjeu crucial pour les organisations, qui doivent naviguer entre la maîtrise des coûts et l'investissement dans l'avenir de leurs collaborateurs. » a commenté des dépenses totales enregistrées par Expensya en 2023 Air France étant la compagnie aérienne la plus utilisée à la fois en termes de nombre de billets réservés (32,87%) et de budget alloué au transport aérien (49,33%), suivie d'EasyJet (17,56% des billets réservés) et de Transavia (5,23% des billets réservés).LesLes principales marques en termes de dépenses liées au télétravail restent inchangées par rapport à 2022 : Amazon, Orange et Leroy Merlin.Les hôtels restent le type d'hébergement préféré (95 %) des voyageurs d'affaires, contre 5 % pour la location.» a commenté Karim Jouini, co-fondateur d’Expensya.

Lu 126 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Delta inaugurera des nouveaux salons Premium aux États-Unis Avico : Westair Helicopters vise 60 M€ de chiffre d'affaires en 2024