Experience Mont-Blanc Vos excursions insolites au cœur des Alpes, en région Auvergne-Rhône-Alpes

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Experience-Mont-Blanc.com est la plateforme de réservation d’expériences en ligne liée à notre agence de voyages réceptive 1786 Travel, experte des Alpes.

Rédigé par l'annuaire Partez en France le Jeudi 16 Juillet 2020

Dénomination :

Experience Mont-Blanc



Date de création :

2015



Garantie :

NC



Immatriculation :

IM073160009



Créé il y a 5 ans par deux passionnés de la région désireux de faire connaître leur territoire hors des sentiers battus, l’agence réunit pour vous tous les éléments essentiels à la réussite de votre séjour dans les Alpes.



Séjours & Excursions

Toujours dans le souci de créer des expériences mémorables, nous sommes à votre écoute pour vous concocter des séjours sur-mesure au plus proche de vos envies.

Piochez également dans notre collection de plus de 100 expériences insolites, vous trouverez forcément votre bonheur ! Entre lacs et montagnes, entre œnologie et gastronomie, entre culture et sport : partez à la découverte des Alpes.



Séminaires

Notre expertise des Alpes et notre réseau de partenaires sont à votre service pour créer des évènements qui correspondent parfaitement aux valeurs de votre entreprise. Team building, incentives, soirées de sociétés, nous partagerons avec vous nos recettes secrètes pour des évènements réussis.



Transports

Que ce soit pour vos transferts aéroports, vos délégations, vos évènements d’entreprises ou pour ne pas avoir à vous soucier de conduire lors de vos excursions, notre équipe est présente pour assurer vos transports. Laissez-vous conduire par nos chauffeurs et partagez un moment agréable à bord de nos véhicules, en toute sécurité et tranquillité.





Que ce soit pour un séjour, une excursion, un séminaire ou un transfert, notre équipe jeune, dynamique et passionnée met tout en œuvre pour vous faire rêver.



Notre engagement ? Prendre soin de vous comme de notre famille.

On dit souvent qu’il faut vivre les histoires que l’on aimerait raconter, c’est aussi cela que nous vous promettons au cours de nos expériences personnalisées.



Nous avons sélectionné pour vous des guides amoureux de leur territoire qu’ils connaissent comme leur poche.

Avec nous, pas de frais cachés, pas de mauvaises surprises, nous plaçons l’humain avant tout et travaillons avec un réseau de partenaires important pour soutenir une économie locale, en faveur de la région.



Ainsi, ce sont plus de 100 expériences insolites et authentiques que nous organisons autour de nos domaines d’expertise.





City-break

Hébergement

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Aventure

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Observation animale

Œnologie

Randonnée

Raquettes

Vélo

Navigation





VTT électrique & Dégustation



De 2 à 12 personnes.



De 380 à 540 € par personne.



Expérience hors des sentiers battus entre cimes enneigées, lacs et coteaux escarpes. Partez à la découverte du vignoble savoyard en vélo a assistance électrique.



→ En savoir plus



• Escapade dans les Bauges



De 2 à 20 personnes.



De 30 à 55 €.



Découvrez et dégustez les produits d’une ferme biologique avant de suivre notre guide à travers les plantes sauvages et médicinales. Buffet gourmand, partage, guitare et fun, rire rythmeront votre soirée !



→ En savoir plus





De 2 à 12 personnes.De 380 à 540 € par personne.Expérience hors des sentiers battus entre cimes enneigées, lacs et coteaux escarpes. Partez à la découverte du vignoble savoyard en vélo a assistance électrique.De 2 à 20 personnes.De 30 à 55 €.Découvrez et dégustez les produits d’une ferme biologique avant de suivre notre guide à travers les plantes sauvages et médicinales. Buffet gourmand, partage, guitare et fun, rire rythmeront votre soirée !

Aiguille du Midi : Randonnée en balcon et Mer de Glace



De 2 à 8 personnes.

De 210 à 380 € par personne.

Rejoignez le sommet de l'Aiguille du Midi et son panorama exceptionnel sur le massif du Mont Blanc. L'expérience se poursuit par une randonnée en balcon et un repas du terroir en direction de la Mer de Glace.



→ En savoir plus De 2 à 8 personnes.De 210 à 380 € par personne.Rejoignez le sommet de l'Aiguille du Midi et son panorama exceptionnel sur le massif du Mont Blanc. L'expérience se poursuit par une randonnée en balcon et un repas du terroir en direction de la Mer de Glace.



Horaires : 08h à 19h

Jours d'ouverture : Du lundi au samedi

Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol - Italien



Vos contacts :

Damien BEAULIN

Chief Organizer

Mobile : +33 (0)7 88 37 08 71



Adresse postale : 11 rue de la Dent du Chat, 73420 Voglans



Site web : https://experience-mont-blanc.com



08h à 19hDu lundi au samediFrançais - Anglais - Espagnol - ItalienDamien BEAULINChief OrganizerMobile : +33 (0)7 88 37 08 7111 rue de la Dent du Chat, 73420 Voglans

Partez dans l'une des destinations d'Auvergne-Rhône-Alpes Consultez l'annuaire et découvrez tout ce que vous pouvez faire dans la région

Lu 529 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Alpes Flaveurs Aluna Voyages