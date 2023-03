Appli mobile TourMaG



Explora Journeys dévoile sa première série d’expériences de destination en Europe du Nord

EXPLORA I prendra la mer à Southampton le 17 juillet prochain pour son voyage inaugural. Premier des six navires de luxe qui rejoindront la flotte, il sera baptisé le 8 juillet 2023 à Civitavecchia, près de Rome, en Italie, et sillonnera les routes maritimes de l’Europe du Nord durant toute la saison estivale. La collection des voyages inauguraux associera des destinations renommées telles Édimbourg ou Copenhague aux étapes confidentielles et encore méconnues comme les îles Lofoten en Norvège ou Isafjördur en Islande. Sur ces routes du Nord et au-delà du cercle polaire, les hôtes découvriront des paysages de bout du monde aux nuances toujours en mouvement, la beauté sauvage des landes et des lochs écossais. Ils admireront les clairs obscurs des peintres flamands et s’étonneront en Islande devant la magie des fjords…

Rédigé par Michèle SANI le Lundi 13 Mars 2023

La première série d’expériences de destination d'Explora Journeys en Europe du Nord est désormais ouverte à la réservation dans le cadre de sa première collection de voyages inauguraux en Europe du Nord. De plus, les clients peuvent agrémenter leurs voyages par des séjours dans des hôtels de luxe avant et après le départ, une offre intégrée au programme d'optimisation des voyages. Les expériences terrestres conçues pour des, privilégient les rencontres d'exception hors des sentiers battus. Elles suivent un rythme paisible propice à une immersion complète des voyageurs dans les cultures et gastronomies locales.Sous l’égide du(CMDT) et en partenariat avecpour son programme international de formation d’évaluation et de certification des tour-opérateurs Explora Journeys œuvre en mer et sur terre pour unLa première série d’expériences de destination d'Explora Journeys en Europe du Nord est désormais ouverte à la réservation dans le cadre de sa première collection de voyages inauguraux en Europe du Nord. De plus, les clients peuvent agrémenter leurs voyages par des séjours dans des hôtels de luxe avant et après le départ, une offre intégrée au programme d'optimisation des voyages.

Dix-sept expériences inaugurales différentes de 4 à... 39 jours ! Du Royaume-Uni à l’Islande, du Danemark au Groenland voici en exemples trois des dix-sept itinéraires que EXPLORA I propose cet été aux grands voyageurs. Leur durée ira de 4 à... 39 jours.

► Un voyage inaugural dans des fjords légendaires et le cercle arctique

15 nuits / 16 jours à bord du EXPLORA I



Départ : 17/07/2023 - Southampton, Royaume Uni

Arrivée : 01/08/2023 – Copenhagen, Danemark



Pour les voyageurs déterminés à trouver les trésors rares de la planète, le voyage inaugural, ponctué de champagne, plongera les voyageurs dans l’extase. Ils seront invités à bifurquer au-delà du cercle polaire arctique et naviguer dans une farandole de fjords où les chutes d’eau s’abattent en éclats d’argent. Des expériences en bateau rapide, en train et au cours de randonnées guidées permettront de découvrir des paysages prétendument créés par des trolls malicieux.

► L’âme sauvage de l’Islande

7 nuits / 8 jours à bord du EXPLORA I



Départ : 08/08/2023 - Reykjavik, Islande

Arrivée : 15/08/2023 - Copenhagen, Danemark



Terre aux multiples facettes, à la fois envoûtante et indéfinissable, l’Islande exauce tous les rêves d’expériences écoresponsables. Les voyageurs verront leurs émotions s’amplifier devant les sites stupéfiants de Reykjavik et ceux, moins fréquentés, d’Isafjordur et d’Akureyri. Laissant derrière eux les volcans soufflants, ils s’aventureront à Skagen puis atterriront à Copenhague pour s’attarder dans les palais.

► Voyage inaugural au Royaume-Uni et en Irlande - Les lochs écossais, les îles irlandaises et le Military Tattoo

9 nuits / 10 jours à bord du EXPLORA I



Départ : 24/08/2023 – Southampton, Royaume-Uni

Arrivée : 02/09/2023 – Glasgow (Greenrock), Royaume-Uni



Les voyageurs sont conviés dans le pays où les hommes portent des kilts et où les femmes préparent le meilleur whisky. Une nuit spéciale à Édimbourg coïncide parfaitement avec l’incroyable spectacle du Military Tattoo, célèbre dans le monde entier. Du mur d’Hadrien à Newcastle, ils suivront les poètes qui clament la présence de dragons à Invergordon et pourront découvrir des royaumes sylvestres et sublimes dans les vallées les plus verdoyantes de Glasgow.

Et voici quelques-unes des expériences de destination de cette saison inaugurale Norvège : des panoramas parmi les plus spectaculaires d’Europe



En longeant les côtes incroyablement ciselées de Norvège, en pénétrant dans ses fjords classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, les voyageurs découvriront certains des panoramas les plus spectaculaires d’Europe. À Leknes, au cœur de l’archipel des îles Lofoten en territoire viking ils profiteront des interminables journées d’été pour s’imprégner d’air pur et admirer la nature intacte.



À Geiranger, une excursion guidée les mènera dans une aventure exaltante entre falaises à pic et cascades vertigineuses. Du Port de Molde ils feront un voyage dans le temps à bord d’un drakkar viking vers un village de pêcheurs du18e siècle.



A Trondheimun, “capitale des saveurs nordiques“, ils dégusteront un dîner raffiné accompagné de spiritueux norvégiens. Dans la vallée de Flåm, étroite et encaissée, ils visiteront l'emblématique ligne de chemin de fer Flåm Line, l’une des plus escarpées du monde.



Suède : en libre accès à la nature



Des forêts à perte de vue, des lacs par milliers et des archipels, des rivières et des cascades... c’est le royaume de Suède. Voisin immédiat de la Norvège il jouit d’un équilibre subtil entre une vie urbaine trépidante et une nature apaisante



Les voyageurs du EXPLORA I effectueront une randonnée en pleine conscience dans une ancienne réserve naturelle située au cœur d’une campagne verdoyante, suivie d’un déjeuner en forêt.



À Göteborg ils seront invités à une séance de méditation afin se reconnecter à la nature. Sur l’île privée de Hamneskar ils auront la possibilité de vivre une expérience de spa exclusive et de savourer une cuisine océanique raffinée.

Islande : un paysage étrange où l’homme paraît absent



Entre volcans et glaciers, cascades et sources chaudes, baptisée à juste titre « terre de feu et de glace », l’Islande offre un paysage spectaculaire. Cette île, qui a tout pour séduire les voyageurs actifs, proposera aux hôtes des aventures uniques.



Au départ de Reykjavik ils auront la possibilité d’effectuer un vol en hélicoptère au-dessus de dizaines de cratères volcaniques. Ils pourront également se baigner dans le célèbre lagon bleu un lac situé au cœur d’un champ de lave et de lichen chauffé par l’activité volcanique de l’île. À Ísafjörður, les voyageurs pourront admirer les baleines.



Du port d'Akureyri ils embarqueront pour l'île reculée de Grímsey, connue pour sa faune exceptionnelle et son paysage spectaculaire. Ils iront aussi à la « cascade des Dieux » l’une des plus impressionnantes de l’île. Les cavaliers pourront vivre une expérience inoubliable sur un cheval islandais.



Pays-Bas : Jeune fille à la perle et diner fin au Mauritshuis



Rotterdam est une ville moderne, dynamique et, à l’image du pays tout entier, unique pour son approche de l’art, du commerce et de l’innovation. Les voyageurs profiteront du charme cosmopolite de la ville et de la diversité de son architecture lors d’une promenade insolite en tramway.



Ils vivront ce moment unique : une visite exclusive du Mauritshuis en dehors des heures d’ouverture au grand public. Un conservateur expert accompagnera les visiteurs à travers ce musée qui abrite certains des plus grands chefs-d'œuvre du monde, comme la Jeune fille à la perle, le tableau le plus célèbre du peintre néerlandais de l'âge d'or Johannes Vermeer.



Dans la magnifique salle dorée, un dîner gastronomique en trois services sera proposé, entouré des peintures de Pellegrini au son d'une musique classique exquise, jouée par un ensemble de musiciens.

Danemark : kayak au cœur de Copenhague et yoga aux îles Féroé



Le Danemark conjugue design emblématique, nature paisible et univers marin. Remarquable pour sa diversité, Copenhague sa capitale, vit les pieds dans l’eau. Les voyageurs le constateront en s’y promenant en kayak, pour découvrir la ville sous un jour inédit.



Entre mer Baltique et mer du Nord, à Skagen la ville la plus septentrionale du pays, ils admireront entre autres la magnifique dune de sable migratoire de Grenen.



A mi-chemin entre l’Ecosse et l’Islande, aux îles Féroé, province autonome du royaume de Danemark, ils aborderont une terre intacte, peu explorée, aux paysages à couper le souffle. Là-bas les attendent des expériences de yoga en plein air et une splendide randonnée vers l’étonnant lac flottant de Leitisvatn offrant un panorama époustouflant sur l’Atlantique.

Grande-Bretagne : Whisky, cornemuse, atelier de cuisine et le souvenir des « Fab Four »



Une série d'aventures et d'expériences uniques, aussi diverses que le pays lui-même, attendent les voyageurs.



Plus proches du cercle polaire que de Londres l’Ecosse, ses quelque 800 îles, ses montagnes, ses lochs et ses rivières offrent aux visiteurs des paysages uniques. Fière de son héritage royal, Edimbourg adore la musique. Les hôtes du EXPLORA I le vivront en direct avec un accès VIP au Royal Edinbursgh Military Tattoo, un spectacle musical qui réunit les meilleurs musiciens de percussions et de cornemuses traditionnelles et militaires. Incontournable écossais : une visite privée d’une prestigieuse distillerie de whisky.



Au nord-est de l’Angleterre, célèbre pour avoir vu naître les Beatles, Liverpool cultive avec succès sa vocation musicale et le souvenir des fameux « Fab Four ». Une expérience à vivre à l’occasion d’une visite privée de Strawbkerry Field où John Lennon a passé son enfance.



A mi-chemin des côtes norvégiennes et des îles Féroé l’archipel écossais des Shetland vit pour beaucoup de la pêche. Les hôtes du EXPLORA I en conviendront après avoir participé à un atelier de cuisine à Lerwick, sa petite capitale, et après avoir dégusté les meilleurs fruits de mer locaux.



Groenland : atterrissage sur un glacier et rassemblement inuit



Résolument hors des sentiers battus, le Groenland est l’assurance d’un plongeon dans la sérénité de l'immensité des paysages arctiques. Il réserve des aventures palpitantes au départ du port de Qaqortoq : au choix, un vol en hélicoptère avec atterrissage sur un glacier ou une excursion à Uunartoq pour se baigner dans les eaux de ses sources délicieusement chaudes. À Nuuk, capitale du Groenland, les voyageurs pourront faire connaissance avec la population locale en participant à un Kaffemik, le rassemblement traditionnel des Inuits. Les amateurs de golf pourront tester le seul terrain de golf arctique au monde.

Webinaire Explora Journeys – Découvrez l’Ocean State of Mind Le 28 mars 2023 à partir de 14:30



Découvrez notre vision inédite et audacieuse des voyages en mer haut de gamme. Ne manquez pas de participer au quiz en fin de webinaire, et tentez de remporter une expérience culinaire exceptionnelle pour deux personnes au sein d'un établissement de renom.



Leyre Torres, Business Relationship Lead France et Monaco, sera votre hôte et sera rejoint par Sacha Rougier, Head of Itinerary Planning and Shore Experiences, et Thibaut Briançon, Senior Lead Food & Beverage Services, pour discuter des expériences uniques proposées à bord de l'EXPLORA I.



👉 Inscription ici Découvrez notre vision inédite et audacieuse des voyages en mer haut de gamme. Ne manquez pas de participer au quiz en fin de webinaire, et tentez de remporter une expérience culinaire exceptionnelle pour deux personnes au sein d'un établissement de renom.Leyre Torres, Business Relationship Lead France et Monaco, sera votre hôte et sera rejoint par Sacha Rougier, Head of Itinerary Planning and Shore Experiences, et Thibaut Briançon, Senior Lead Food & Beverage Services, pour discuter des expériences uniques proposées à bord de l'EXPLORA I.

À propos d’Explora Journeys



Née au cœur de l’hospitalité de prestige suisse, Explora Journeys est la branche privée de luxe du groupe MSC, dont le siège social se situe à Genève. La marque est le fruit d’une ambition de longue date : redéfinir l’expérience océanique pour une nouvelle génération de voyageurs de luxe exigeants en s’appuyant sur 300 ans d’héritage maritime. La marque aspire à créer un « état d’esprit océanique » unique en connectant les voyageurs à la mer, à eux-mêmes et aux personnes partageant les mêmes valeurs. Elle propose des itinéraires remarquables qui associent des destinations renommées à des ports moins fréquentés, pour un voyage inspirant la découverte sous toutes ses formes.



Une flotte de six navires, dont deux sont en construction, sera lancée de 2023 à 2028. En s’équipant des dernières technologies environnementales et marines, Explora Journeys offre un nouveau style d’expérience océanique transformatrice. Lorsque EXPLORA I prendra la mer en juillet 2023, elle proposera 461 suites, penthouses et résidences conçues pour être des « maisons en mer », toutes avec une vue imprenable sur l’océan, une terrasse privée, un choix de onze expériences gastronomiques distinctes à travers six restaurants et room service, douze bars et salons intérieurs et extérieurs, quatre piscines, de vastes terrasses extérieures avec des cabanons privés, des installations de bien-être et des divertissements raffinés. Inspiré par l’héritage européen de la société, Explora Journeys offrira à ses clients une expérience océanique immersive et une hospitalité respectueuse et intuitive.

Contacter Explora Journeys Leyre Torres Campo

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Site web : https://explorajourneys.com



+ 33 749862938

