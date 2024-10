Explora Journeys lance sa première croisière gastronomique avec le chef étoilé Thierry Marx

Explora Journeys, la marque de voyages en mer de luxe du groupe MSC, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa très attendue série "Chef Invité". Cette série exclusive offrira aux clients des expériences gastronomiques extraordinaires conçues par des chefs renommés possédant des compétences culinaires exceptionnelles.



Rédigé par Explora Journeys le Lundi 14 Octobre 2024



Pour son édition inaugurale, Explora Journeys est ravi d'accueillir le chef multi-étoilé Thierry Marx à bord d’EXPLORA II. Du 24 janvier au 4 février 2025, les invités embarqueront pour une aventure de 11 nuits dans les Caraïbes au départ de Miami, où ils se plongeront dans un voyage culinaire sans pareil.



Sur invitation du chef Franck Garanger, chef exécutif d'Explora Journeys, le chef Thierry Marx rejoindra l'équipage pour créer un voyage culinaire exclusif pour les invités naviguant dans les eaux profondes des Caraïbes.



Franck Garanger, chef exécutif d'Explora Journeys, a déclaré : "Thierry Marx et moi nous connaissons depuis de nombreuses années, tous deux fils de boulangers. Nous avons perfectionné notre métier au fil des ans et dans de nombreux endroits. Je suis ravi que nous soyons réunis pour ce voyage et que Thierry soit le premier invité de notre passionnante série 'Chef Invité'. Je n'ai aucun doute qu'il surprendra et ravira nos invités avec son excellence culinaire."



Tout au long de ce voyage, les invités vivront une expérience culinaire inoubliable aux côtés de Thierry Marx. Ils auront l'occasion de participer à des ateliers de cuisine pour découvrir les secrets de ses recettes, d'assister à des dîners privés exclusifs, d'explorer les marchés locaux de Pointe-à-Pitre et d’Antigua lors de visites guidées et de savourer les plats signatures que le chef Thierry Marx aura spécialement pensé pour les différents restaurants à bord d’EXPLORA II. Un des points forts du voyage sera une table ronde ouverte où les invités pourront interagir directement avec Thierry Marx, discuter de sa passion pour sa cuisine, de sa carrière et de ses inspirations. Cette interaction unique permettra aux passionnés de cuisine d'approfondir leurs connaissances et d’écouter des anecdotes du monde culinaire.*



La série "Chef Invité" est une invitation à un voyage gastronomique exceptionnel, où le luxe rencontre l'art de vivre. En invitant les plus grands chefs du monde, Explora Journeys offre à ses clients une expérience culinaire authentique et intime, élevant leur voyage en mer.



*des frais supplémentaires s’appliquent à chaque expérience



👉 Notre premier voyage de la Série Chef Invité : au cœur de la culture créole et des côtes bénies des Dieux

Durée : 11 nuits / 12 jours

Dates : 24 janvier 2025 – 4 février 2025

Embarquement : Miami

Débarquement : Miami

A partir de 5 940€ par personne



Tissez une toile entre les légendaires Petites Antilles, de la petite Saint-Barthélemy et les îles papillon de la Guadeloupe aux récifs coralliens de Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Le créole français lyrique flotte dans l'air à Sainte-Lucie, tandis que les plages de sable fin d'Antigua et de Virgin Gorda vous laissent bouche-bée.



Rappel de notre offre pour les agents de voyages 5% de commissions supplémentaires pour tous les départs de 2024



Dans le cadre de notre célébration du lancement d’EXPLORA II, nous sommes heureux d’offrir 5% de commission supplémentaire sur toutes les nouvelles réservations effectuées jusqu’au 18 novembre 2024 pour tous les départs jusqu’au 30 décembre 2024. Commission applicable au tarif du voyage uniquement.



La vie à bord d’Explora Journeys



Une vaste sélection d’expériences incluses : votre voyage comprend tout ce que vous êtes en droit d’attendre d’un séjour en mer d’exception. Une myriade d’attentions agrémente votre voyage, notamment une bouteille de champagne au frais dans votre suite, le Wi-Fi haut débit offert, neuf expériences gastronomiques sensationnelles et l’accès à notre centre Ocean Wellness.



Les suites



Côté mer, nos Suites, Penthouses et Residences offrent aux voyageurs un cadre de vie et une intimité inédits dans l’univers des croisières. Toutes comprennent une terrasse privée, des transats, de grandes baies vitrées, un dressing et une salle de bain avec sol chauffant. Le raffinement de nos Ocean Residences inclut une grande terrasse, un Jacuzzi personnel et un service de majordome assuré par un hôte dédié aux Residences.



Nos restaurants, bars et lounges



Dolce vita à la piscine : inspiré des superyachts, le design unique d’Explora Journeys offre aux voyageurs quatre piscines intérieures et extérieures, ainsi que des ponts spacieux et largement ouverts, pour se sentir au plus près de l’océan. Du bassin à débordement Astern Pool au très chic The Conservatory pool, nos piscines sont autant d’oasis sereines où se détendre tout en voguant élégamment.



Vos Hôtes



Le point d’orgue de notre hospitalité est de toujours respecter la vie privée des voyageurs tout en leur offrant le service attentif et irréprochable qu’ils attendent. Nos hôtes, spontanés, chaleureux et compétents, sont dotés d’un sens inné de l’hospitalité qui incarne l’art du savoir-vivre à l’européenne.



À propos d'Explora Journeys Explora Journeys est la nouvelle marque du groupe MSC, dont le siège se trouve à Genève, en Suisse, et a été créée au cœur de l'hospitalité de luxe suisse. En s'appuyant sur les 300 ans d'héritage maritime de la famille Aponte, la marque est née de la volonté transformer les croisières haut de gamme en voyages en mer d’exception pour une nouvelle génération de voyageurs exigeants. L'ambition de la marque est de créer un "Ocean State of Mind" qui reconnecte les hôtes à la mer, à eux-mêmes et à d'autres personnes partageant les mêmes valeurs, tout en proposant des itinéraires qui mélangent des destinations emblématiques et des ports confidentiels, pour un voyage qui invite à la découverte sous toutes ses formes. Inspiré par l'héritage européen de la compagnie, Explora Journeys offrira à ses hôtes un nouveau style de voyage en mer : une expérience immersive de l'océan et une hospitalité raffinée et discrète.



La flotte

Équipée des dernières technologies environnementales et marines, la flotte d’Explora Journeys sera composée de six navires d’ici à 2028, en commençant par EXPLORA I en mer depuis le 24 juillet 2023.



EXPLORA I dispose de 461 suites, penthouses et résidences en bord de mer, conçues pour être des "Homes at Sea" - des chez-soi en mer, chacune dotée d’une terrasse privée et offrant une vue imprenable sur l'océan, un choix de onze expériences culinaires à travers six restaurants ainsi qu’un dîner en suite, Chef's Kitchen, douze bars et salons (huit intérieurs et quatre extérieurs), quatre piscines, de vastes ponts extérieurs avec 64 cabanas privées, un espace bien-être, et des divertissements raffinés.



EXPLORA II est entré en service en le 12 septembre 2024. EXPLORA III entrera en service en 2026 et EXPLORA IV en 2027, les deux navires étant propulsés au GNL. EXPLORA V et EXPLORA VI entreront en service respectivement en 2027 et 2028.



Pour plus d’informations sur Explora Journeys et les prochains voyages, contacter notre service commercial : Leyre Torres Campo

Business Relationship Lead – France & Monaco

leyre.torres@explorajourneys.com

+ 33 749862938



Paul-Emile Bardot

Business Relationship Lead – France / Nord & DOM-TOM

paulemile@explorajourneys.com

+ 33 649740989



Site web : https://explorajourneys.com



