Explora Journeys vous donne rendez-vous au Ditex 2022

La nouvelle marque lifestyle de luxe lancée récemment par le groupe MSC sera présente au salon DITEX du 28 au 31 mars. Explora Journeys a l’ambition de redéfinir les voyages en mer pour une nouvelle génération de voyageurs avertis et exigeants.

le Mercredi 16 Mars 2022





Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En digital les 28 et 29 mars 2022

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

EXPLORA JOURNEYS



Activité :

CROISIERES MARITIMES



Qui sommes-nous ? Notre histoire débute à Sorrente, dans les années 1940, époque à laquelle Gianluigi Aponte, un capitaine de ferry napolitain, fonde la société MSC avec son âme sœur - une Suissesse rencontrée lors de l’une de ses traversées. Une entreprise qui deviendra un acteur de premier plan du transport maritime international et la plus grande compagnie de croisière du monde toujours aux mains de la famille qui l’a créée. Aujourd’hui, cette famille réalise le rêve de toute une vie avec Explora Journeys, en proposant une expérience maritime de luxe, raffinée, moderne, qui ne ressemble à aucune autre.



Explora Journeys s’apprête à renouveler l’expérience de la croisière, grâce à des navires à la pointe de la technologie et des itinéraires captivants. Nos hôtes pourront faire davantage de découvertes, s’imprégner plus en profondeur de l’atmosphère de chaque escale et profiter plus longtemps de chaque destination. La promesse de vacances enrichissantes pour le voyageur curieux et cosmopolite qui souhaite tisser des liens qui perdureront bien au-delà de la traversée.

Que faisons-nous ?

Nous proposons des croisières de 7 à 58 nuits, pendant lesquelles nos invités exploreront des destinations à la fois iconiques et hors des sentiers battus. Notre sélection de Voyages Inauguraux couvrira la Méditerranée, l’Europe du Nord, l’Islande et le Groenland, les États-Unis et le Canada, les Caraïbes, l’Amérique du Sud et Hawaï. Au cours de son année inaugurale, EXPLORA I fera escale dans 132 ports et 44 pays différents, y compris deux destinations jamais desservies auparavant par des bateaux de croisière : Kastellorizo en Grèce et Saint-Pierre, en Martinique.



Qu’il s’agisse d’arpenter les rues piétonnes des capitales européennes, de découvrir ou redécouvrir l’Acropole à Athènes, de naviguer dans les eaux cristallines des fjords norvégien, d’apprécier le chic français à Saint-Barth, de se détendre sous les cascades d’Hawaï ou de se prélasser sur les plages ensoleillées de Buzios au Brésil, Explora Journeys vous promet de vivre une parenthèse unique et inoubliable, bien au-delà de l’expérience offerte par les croisières de luxe classiques.

Nos bateaux ont été conçus en partenariat avec les plus grands spécialistes mondiaux des super yachts et bénéficient d’une technologie maritime de pointe.



Le premier navire de la flotte Explora Journeys prendra la mer en 2023, et trois autres verront le jour d’ici 2026. Nos 461 suites, élégamment décorées dans un style Européen, seront chacune pourvues d’une terrasse privée et offriront une vue imprenable sur l’océan : la promesse d’un spacieux chez-soi en mer, à l’abri des regards. Nos hôtes pourront se détendre autour d’une des trois piscines à ciel ouvert réparties sur une surface extérieure de plus de 2500 m² ou autour de notre piscine intérieure avec toit en verre rétractable. Nos 900 m² dédiés au bien-être et au fitness leur garantiront également de pouvoir prendre soin d’eux autant qu’ils le souhaitent. Nos neuf expériences culinaires à bord promettent de satisfaire tous les palais et offriront un cadre parfait pour les longs déjeuners paisibles comme les soirées animées. Nous mettons un point d’honneur à délivrer un service courtois, attentionné et adapté aux spécificités de chaque client, grâce à un ratio hôte (invité) / hôte (équipage) 1,25 / 1.

Pourquoi nous participons au salon Ditex 2022



Chez Explora Journeys, si nous prêtons une attention particulière à nos hôtes à bord, nous sommes également à l’écoute de nos partenaires, les agences de voyage, que nous mettons au centre de notre stratégie commerciale B2B2C, en leur offrant des conditions de collaboration imbattables.



Le voyage d’Explora Journeys a déjà commencé : nous avons fêté ce mois de février la traditionnelle cérémonie des pièces. Nous avons surtout ouvert une plateforme dédiée aux agences de voyages, et nous vous invitons à vous y inscrire :



Explora Journeys/traveladvisor



Nous avons hâte de vous en dire davantage sur Explora Journeys et de discuter ensemble de nos possibilités de collaboration. Nous sommes à votre écoute – rencontrons-nous au Ditex 2022.



Nous sommes convaincus qu’il y a la place sur le marché français pour une nouvelle marque de croisières de luxe, avec un concept vibrant, cosmopolite, à la touche résolument européenne.

Nos contacts Leyre TORRES

Business Relationship Lead

Leyre.torres

00 33 749862938



Site web :

explorajourneys.com



Réseaux sociaux :



