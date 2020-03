FTI Voyages : découvrez le monde au meilleur prix

Hôtels et clubs, séjours, circuits, sur-mesure, le Tour-Opérateur à tout pour vous séduire. Avec plus de 10 000 produits dans le monde entier et des offres adaptées à tous, FTI Voyages continue son développement et propose douze Club FTI Voyages pour l’été, dès le mois d’avril 2020. Les nouveaux hôtels se trouvent en Turquie, en Tunisie et aux Baléares.

Rédigé par FTI Voyages le Mercredi 11 Mars 2020

Après une année 2019 conclue sur une augmentation en pourcentage à deux chiffres des réservations pour les Club FTI Voyages, 2020 se présente sous les meilleurs hospices.



Fort du succès et de l’engouement pour ses Club FTI Voyages, le Tour Opérateur ouvre dès à présent à la vente pour l’été, cinq nouveaux Club FTI Voyages en plus des sept Club FTI Voyages déjà disponibles.

Accent sur la Turquie : deux nouveaux clubs à Bodrum et Antalya En Turquie, FTI Voyages a positionné son futur portefeuille avec des offres bien connues du marché français, disposants de très bons équipements et axés famille : les nouveautés pour la saison d’été sont le Club FTI Voyages Bodrum Imperial**** et le Club FTI Voyages Waterworld Belek***** à Antalya. Avec le Club FTI Voyages Muskebi**** déjà ouvert à Bodrum, il y a maintenant trois Club FTI Voyages en Turquie.



Le Tour opérateur met à disposition des vols pour Bodrum début avril 2020 avec deux départs depuis Paris Charles De Gaulle et Bâle-Mulhouse, un départ depuis les aéroports de Nantes et de Lille.

Pour Antalya, également début avril 2020, les départs se font depuis les aéroports de Bâle-Mulhouse, Paris Charles De Gaulle et Lyon.

Des forfaits dynamiques vers ces destinations sont aussi disponibles avec FTI Voyages.



Premiers hôtels sous la marque Club FTI Voyages en Tunisie et en Espagne En Tunisie FTI Voyages propose également deux clubs de vacances disposants chacun d’une large équipe d’animateurs francophones dédiée : le Club FTI Voyages Telemaque Beach & Spa**** à Djerba et le Club FTI Voyages President & Tunisian Village**** à Hammamet.

« Ces deux clubs sont parfaits pour des vacances en famille grâce à la qualité des animations, à leurs équipements et à leur situation idéale proche chacun de plages magnifiques » indique Axel Mazerolles, Directeur Général de FTI Voyages.

Des vols vers Djerba seront mis en place par le Tour-Opérateur début avril 2020, depuis Strasbourg, Paris Charles De Gaulle, Bâle-Mulhouse, Nantes et Lille. Des vols vers Tunis depuis Nantes, Lille, Strasbourg et Paris Charles De Gaulle sont également proposés dès le mois de juillet 2020.



En Espagne, aux Baléares, le Club HSM Torre Blanca***sup fait désormais partie de la famille des Club FTI Voyages. Son service personnalisé et de qualité a de quoi séduire, tout comme ses chambres modernes, sa piscine sur deux niveaux avec espace enfant ainsi que ses animations francophones. Grâce aux vols forfaits dynamiques vers Palma de Majorque, FTI Voyages permet de réserver des séjours flexibles.

« La beauté des Baléares, de la Turquie et de la Tunisie, combinée au choix, à la flexibilité et aux prix très attractifs chez FTI Voyages font de ces destinations ensoleillées des incontournables à découvrir ou redécouvrir dès à présent » déclare Axel Mazerolles.



Les autres Club FTI Voyages déjà lancés lors de la saison hiver 2019/2020 sont également réservables pour la saison estivale 2020 : Au Maroc à Agadir, le Club FTI Voyages les Dunes d’Or****sup, en Egypte à Sharm El Sheikh le Club FTI Voyages Tower Bay**** et à Hurghada le Club FTI Voyages Makadi****, en République Dominicaine à Punta Cana le Club FTI Voyages Be Live Collection Punta Cana****sup, à Cuba à Varadero le Club FTI Voyages Varadero**** et aux Emirats Arabes Unis à Ras Al Khaimah le Club FTI Voyages Double Tree By Hilton & Spa Marjan Island*****.

En incluant les nouveaux clubs, la marque sera ainsi positionnée avec 12 offres dans huit pays à l'été 2020.



« Développer une nouvelle offre sur ce segment très concurrentiel, est ambitieux, mais nous avons une recette pour faire de nos Club FTI Voyages un réel succès : identifier des clubs connus du grand public et des agents de voyages pour un démarrage réussi, ajouter un concept qui répond à la demande des clients français, recruter une équipe solide et efficace à destination, proposer des destinations recherchées par les clients et innover en offrant les destinations de demain. » conclut Axel Mazerolles.



FTI Voyages et FTI Ticketshop au salon DITEX FTI Voyages et FTI Ticketshop, filiales du groupe FTI, troisième voyagiste européen, seront présents au salon DITEX stand C18.

Profitez-en pour découvrir le stand et obtenir plus d’informations.



FTI Ticketshop SAS est présent en Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique, Luxembourg et en France. Nous émettons quotidiennement plus de 7000 billets et vous proposons une variété de tarifs valables dans le monde entier. Nous offrons la possibilité à chaque agence de comparer, réserver, émettre ainsi que de facturer de manière intuitive et rapide tous les billets d’avion des lignes régulières, 24h/24, 365 jours par an !

En tant que spécialiste en billetterie, nous pouvons vous proposer de nombreuses possibilités de réservations :



• Réservez vos dossiers sur notre outil Farewizard+ ou vos propres GDS et nous nous chargeons de l’émission et de l’après-vente.

• En tant que grossiste, nous vous offrons en permanence les tarifs les plus attractifs possibles. Profitez ainsi des tarifs exclusifs en Accès Direct (Direct Connect / NDC), p.ex. Air France/KLM ou Lufthansa Group

• Participez à nos événements et nos formations en ligne pour ne pas rater les dernières nouveautés.

…et bien plus encore !





