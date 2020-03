Facebook : Le groupe Help Desk propose aux pros soutien, solidarité et partage

"Nous avons Guillaume Linton (Asia) qui nous a rejoint ou encore Emmanuelle Llop (Equinoxe Avocats), mais également Corinne Palomino des Entreprises du Voyages. Des liens plus étroits peuvent sans doute se tisser avec nos syndicats patronaux, nous sommes prêts à leur tendre la main si besoin."

"En cette période il faut vraiment que tout le monde joue le jeu. Les EDV, le SETO se battent pour que l'on puisse proposer un "à-valoir" à nos clients.



Je me rends compte qu'avec de la pédagogie lorsque nous expliquons aux clients la problématique des remboursements et l'effet domino que cela pourrait avoir, les clients le comprennent très bien.



Et puis il faut aussi dire au grand public, aux consommateurs que les agents de voyages se démènent alors qu'ils sont chez eux pour leur trouver des solutions, et qu'ils n'hésitent pas parfois non plus à conseiller des voyageurs qui ne sont pas passés par une agence de voyages..."

Forts de 4000 membres, le groupe souhaite également tendre la main aux institutionnels.ajoute Jean-Charles Franchomme.conclut-il !Pour les agents de voyages qui souhaitent rejoindre le Help Desk