Agences de voyages : le Help Desk se fend d'une lettre ouverte pour dénoncer les "pourfendeurs" de la profession

- les compagnies aériennes, ravies de bénéficier de notre canal de distribution pour leur assurer un meilleur taux de remplissage, qui nous débitent directement à l'émission du billet, sans nous rémunérer (eh oui, les frais de SERVICE que nous demandons sont notre commission) , qui ont bien le règlement et qui, selon la loi sont dans l'obligation de rembourser les billets non volés et s'engouffrent dans le décret proposant des à-valoir, alors que l'agence de voyages a bien réglé la compagnie, et est là pour gérer les après-ventes, les grèves, les dossiers des voyageurs ayant préféré réserver auprès de la compagnie (pour économiser les frais de SERVICE mais sont bien contents de trouver un interlocuteur pour les aider car ils n'arrivent pas à joindre la compagnie) et aujourd'hui toutes les demandes de remboursement dont la tâche n'est que redondante et lourde...un reportage ? Que nenni...



- les assurances (que les agences de voyages ont bien réglé aussi) qui proposent des garanties " multirisque max ", " couvertures maxi " qui couvraient même les affres d'un volcan islandais ayant paralysé le ciel européen, et qui, au moindre souci trouvent des "sauf", sont aux abonnés absents, et réapparaissent avec de nouvelles garanties "sos pandémie", "extra zen", "super hygiène"....à souscrire en supplément, bien sûr !...un reportage ? Que nenni...mais ô, scandale de plus, les agences de voyages", amies d'Ali Baba, ne remboursent pas les assurances !



- ces hôtels, campings, chambres d'hôtes qui ne remboursent pas les séjours réservés et payés avant la crise mais qui, avec les encouragements du gouvernement et grâce à un tapage médiatique sur le "cet été les vacances se passeront en France " sauveront les meubles et accepteront les nouvelles réservations, et pendant ce temps-là, nous, valeureux soldats dont la tombe se creuse plus chaque jour, encaissons ce nouvel uppercut ! Un reportage de plus, un reportage de trop !