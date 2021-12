Le Help Desk passe le cap des 5000 membres !

Nous gagnons en crédibilité. Nous sommes devenus une vraie plateforme d'échanges, réactive et qui met du lien et de l'humain. Le Help Desk a une double casquette il informe et il rassure en maintenant le moral des troupes

Le Help Desk le groupe bien connu des agents de voyages et des professionnels du tourisme vient de passerCofondés et administré parsalarié de KIT Voyages et président du CDM (collectif de défense des métiers du voyage) etconseillère voyages de l'agence Versailles Voyages, le groupe réunit de plus en plus de directeurs commerciaux de tour-opérateurs et de compagnies aériennes." précise Jean-Charles Franchomme.