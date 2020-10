Fidélité All, HCorpo : avantages supplémentaires pour les nouveaux inscrits

Pour toute inscription jusqu’à la fin de l’année, les nouveaux membres bénéficient de 500 points « Reward ». Pour cela il suffit en plus de l'inscription, d’effectuer une réservation sur la plateforme HCorpo dont la date de check-in est antérieure au 31 décembre 2020.



Les points « Reward » seront alors directement crédités sur le prochain séjour éligible ALL.



« En cette période où les déplacements professionnels sont compliqués et nécessitent des attentions particulières, nous voulons encourager et remercier les voyageurs d'affaires responsables qui se déplacent dans les établissements Accor » commente Agathe Fabron, VP Business Travel & Meetings & Events au sein du Groupe.