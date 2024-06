Fidélité : quelles sont les 5 nouveautés d’Emirates Skywards ? 33 millions de membres dans le monde

Au cours de la dernière année, la compagnie aérienne Emirates a fait évoluer les fonctionnalités et a étoffé le portefeuille de marques de son programme Emirates Skywards.



1. Des nouvelles expériences avec Skywards Exclusives des expériences VIP lors de certains des événements sportifs les plus renommés au monde, comme l'



Plus récemment, étendu ses partenariats lifestyle pour offrir aux membres la possibilité de découvrir les plantations de thé luxuriantes au Sri Lanka avec Dilmah Tea, ainsi que de visiter les vignobles idylliques de Champagne en France avec LVMH.



2. De nouvelles opportunités avec Cash+Miles Les membres peuvent voyager encore plus grâce à l’option Cash + Miles, qui leur permet de réduire instantanément le prix de leur billet d'avion. En se connectant à emirates.com avant leur recherche, les membres peuvent également bénéficier de tarifs personnalisés et économiser jusqu'à 3 fois plus.



Cash+Miles offre désormais encore plus d’avantages, en donnant l’accès à la sélection de sièges préférentiels, le paiement des excédents de bagages et l'accès aux salons dans les aéroports du monde entier.

3. Téléchargez, connectez-vous et gagnez avec Skywards Everyday Skywards Everyday est une application qui permet aux membres de gagner des Miles Skywards à tout moment, avec plus de 300 partenaires dans les domaines de la restauration, des boutiques de luxe, du divertissement, de la beauté, du bien-être, de l'épicerie et des services.



Le programme de fidélité a relancé l'application en 2023 avec une expérience améliorée et plus fluide. Les détenteurs d’une carte de crédit Visa ou Mastercard préalablement liée à Emirates Skywards doublent leurs Miles sur une même transaction, ce qui permet aux membres d’en gagner encore plus rapidement.



Toutes les récompenses disponibles sont sur Skywards Living avec plus de 4 000 partenaires, et accédez à près de 2 millions d’hôtels à travers le monde

4. Les achats en ligne récompensés avec Skywards Miles Mall Les membres d’Emirates Skywards peuvent gagner des Miles Skywards en faisant du shopping aux Émirats arabes unis, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et en Inde.



Les membres auront l'embarras du choix avec plus de 2 800 marques sur Skywards Miles Mall.



Le programme de fidélité a récemment introduit une nouvelle façon de dépenser ses Miles sous forme de cartes-cadeaux.

5. Des avantages en voyageant avec les compagnies partenaires En plus d'Emirates et de flydubai, les membres Skywards peuvent profiter d’offres avec plus de 15 compagnies aériennes partenaires tels que United Airlines, Air Canada, Azul, Japan Airlines, Qantas et Condor.



Le nombre de miles nécessaires pour des billets en classe économique chez tous les partenaires a récemment été réduit de 20 %, avec des récompenses qui commencent désormais à seulement 8 000 Miles Skywards.

