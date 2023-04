Flash-back : En 2011, le "Printemps arabe" naît à Sidi Bouzid (Tunisie)

La révolution tunisienne baptisée "Révolution de jasmin" deviendra le "Printemps arabe", qui impactera lourdement le monde arabe durant toute l’année 2011.



Le 25 janvier 2011, la place Tahrir au Caire devient le symbole de la protestation anti-Moubarak. Des milliers d'Egyptiens défilent dans la capitale, mais aussi à Alexandrie et dans de nombreuses autres villes pour réclamer le départ de leur Président, au pouvoir depuis 1981.



Le 11 février 2011, alors que plus d'un million de personnes manifestent à travers l'Egypte, Hosni Moubarak démissionne et remet ses pouvoirs à l'armée, provoquant une explosion de joie. " Le peuple a fait tomber le régime ! ", scande la foule sur la place Tahrir.



La place Tahrir inspire Bahreïn : le 15 février 2011, la place de la Perle à Manama, la capitale, est rebaptisée par des milliers de manifestants "place Tahrir". Les protestataires réclament une véritable monarchie constitutionnelle et des réformes politiques.



Mais ce soulèvement est écrasé à la mi-mars après l'entrée de troupes du Golfe, notamment saoudiennes, pour protéger les installations vitales.



Le 15 février toujours, la police disperse par la force un sit-in contre le pouvoir à Benghazi, deuxième ville de Libye, et des affrontements opposent manifestants et forces de l'ordre. Mouammar Kadhafi menace de traquer les rebelles " rue par rue, allée par allée, maison par maison ".



La contestation se transforme en insurrection, sévèrement réprimée, faisant des milliers de morts.



Le 6 mars 2011, une quinzaine d'adolescents gribouillent sur les murs de leur école à Deraa, dans le sud de la Syrie : " Ton tour est arrivé, docteur ", apostrophant le président Bachar al-Assad, ophtalmologiste de formation.



L'arrestation et la torture des adolescents sont à l'origine de la révolte et les premières manifestations pacifiques réclamant des changements démocratiques. Mais face à la répression du régime, le soulèvement tourne à la guerre civile, un conflit qui a fait à ce jour plus de 380 000 morts.



Le 20 octobre 2011, Mouammar Kadhafi qui a gouverné la Libye pendant 42 ans est en fuite depuis la chute de Tripoli aux mains des insurgés. Il sera tué près de Syrte, sa région d'origine.



Dans cette région du monde, les transitions seront suivies par une période particulièrement troublée.