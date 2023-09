Focus sur la Route 66

Symbole qui a fait rêver les âmes pionnières, en quête d’une vie nouvelle empreinte de liberté, on la parcourt en voiture, en moto ou en bus accompagné d’un guide expert, en quête des villes labelisés Route 66 aux symboliques panneaux en forme de bouclier !



Dans quel sens parcourir la route 66 ?

D’Est en Ouest bien sûr ! On suit le soleil et on marche dans les pas des pionniers emplis d’espoir et de prospérité.