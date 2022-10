"For the Love of Cities" : un nouveau concept pour la marque Citadines

The Ascott Limited a revu le concept de sa marque Citadines, dont les 104 établissements dans le monde proposent le confort d'une résidence avec un accès aux commodités et aux services hôteliers.



Avec un nouveau slogan "For the Love of Cities", " la nouvelle marque s’engage à offrir à ses clients le meilleur de la vie urbaine en proposant des possibilités infinies pour vivre, travailler et se divertir ", avec un objectif de marque plus précis, indique le Groupe Ascott dans un communiqué.



Par exemple, Citadines permet de moduler les espaces, transformer les appartements et les espaces publics pour satisfaire les besoins quotidiens des clients en matière de travail et de style de vie.



Le spécialiste de l'apart'hotel oriente donc son offre vers un modèle hybride d'appartements et de résidences avec services, mais développe également un programme baptisé "activ∞" conçu pour mieux répondre aux besoins des clients en termes de style de vie.



"For the Love of Coffee" est le deuxième projet de Citadines. Il s’agit d’une collaboration avec les communautés locales pour offrir aux clients des expériences uniques liées au café, où qu'ils soient dans le monde.