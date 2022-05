CDI, CDD et alternants... The Ascott Limited recrute en Europe

Pour accompagner la reprise de son activité, The Ascott Limited, société singapourienne devenue l'un des principaux propriétaires-exploitants internationaux d'hébergement, et filiale de CapitaLand Investment Limited (CLI), recrute 85 nouveaux talents en Europe.



62 postes en CDI sont à pourvoir, mais aussi 23 en alternance à Paris et en province (Strasbourg, Toulouse, Lyon et Montpellier).



Le Groupe recherche des réceptionnistes, des hôtes de ménage, des techniciens de maintenance, des apprentis en opérations et en fonctions support, etc.



" Que ce soit pour les postes en CDI ou en alternance, le Groupe recherche avant tout des personnalités : des profils disposant d’un grand sens du service, polyvalents, avec un excellent relationnel, une capacité d’écoute, un esprit d’équipe prononcé et du savoir-être, aussi bien envers les clients qu’envers les collaborateurs ", indique Ascott dans un communiqué.



" Sens du service, polyvalence, esprit d’équipe, et maîtrise de l’anglais pour les métiers en relation directe avec la clientèle, sont les qualités essentielles que nous recherchons chez nos futurs talents.



Nous avons également fait le pari de l’avenir et de la jeunesse en relançant l’alternance afin de contribuer à la formation des jeunes qui souhaitent faire une carrière dans le secteur hôtelier ", ajoute Virginie Segaud, VP Human Ressources Europe.