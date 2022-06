France Culture : "Face à l'urgence écologique, faut-il renoncer au voyage ?"

"Face à l'urgence écologique, faut-il renoncer au voyage ?" tel était le thème de l'émissionsur France Culture.Aux côtés, Béatrice Jarrige (Économiste, cheffe de projet “Mobilités Longue distance” pour The Shift Project, et spécialiste du ferroviaire), et Luc Béal (Économiste, chercheur au Laboratoire CRM et Directeur de l’Institut du Management du Tourisme d’Excelia Group La Rochelle), Josette Sicsic en charge de la rubrique Futuroscopie sur TourMaG faisait partie des invités.