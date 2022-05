France : vers un retour de la croissance touristique en 2023 ?

Alors que le secteur est en pénurie de main-d'oeuvre et peine à attirer de nouveaux talents, la croissance économique de l'industrie va entrainement un accroissement des besoins.Fin 2023, plus de 90 000 emplois seront créés, pour atteindre la barre des 2,8 millions de salariés.Le secteur du voyage et du tourisme en France devrait créer plus de 385 000 emplois au cours des dix prochaines années, soit une moyenne de 38 000 nouveaux emplois par an,Vous pouvez retrouver les dernières données de l'INSEE sur le secteur, en cliquant ici. Et pendant ce temps, la 1ère mouture gouvernementale ne prévoit pas même pas un poste de secrétaire d'Etat, alors que le tourisme emploi plus que l'administration française...